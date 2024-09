Sean Baker sur les similitudes entre « Anora » et « Pretty Woman »

Sean Baker a fait escale au Festival international du film de Toronto le dimanche 8 septembre pour présenter en avant-première son film « Anora », récompensé par la Palme d’or, après sa première mondiale à Cannes et sa première nord-américaine à Telluride. Le film suit Mikey Madison dans une performance digne des Oscars dans le rôle d’un danseur exotique et travailleur du sexe qui épouse le fils d’un oligarque russe.

Beaucoup ont comparé le film à Pretty Woman de Garry Marshall, mais Baker ne le voit pas complètement de cette façon. « Il y a clairement des similitudes entre ce film et Pretty Woman », a déclaré Baker à IndieWire. « Honnêtement, je ne m’en suis rendu compte qu’à la moitié du tournage et que quelqu’un l’a signalé et je me suis dit : « Oh, d’accord. Ouais, je vois ça. » »

« Mais je ne voulais pas que cela m’affecte de quelque façon que ce soit », a poursuivi Baker. « Je ne voulais pas être influencé par cela. J’ai donc décidé de ne pas le revoir et, pour vous dire la vérité, je ne l’ai toujours pas revu, donc je ne l’ai pas vu depuis 1990. Je vais attendre, laisser retomber toute la poussière d’Anora, et ensuite je le louerai à nouveau, quand je le voudrai. »

Baker, qui a toujours aimé mettre en lumière les travailleuses du sexe dans ses films, a consulté la travailleuse du sexe Andrea Werhun pour le projet. « Je pense que quel que soit le sujet que vous abordez, si vous ne faites pas partie de ce monde ou de cette communauté, il est essentiel d’avoir des consultants, qui ont cette expérience de vie, à bord et de s’assurer que vous représentez [it] « d’une manière précise, responsable et respectueuse », a-t-il déclaré.

« Dans ce cas, nous avions Andrea Werhun, qui est en fait basée à Toronto. C’est vraiment spécial, elle voit le film ce soir. Je suis producteur exécutif de son long métrage « Modern Whore », le mémoire qui nous a donné envie de l’engager comme consultante. Mikey lui a parlé, elle a consulté Mikey, et nous avons également eu beaucoup d’autres consultants qui sont effectivement dans le film : des danseurs, des travailleurs du sexe, etc. C’est très, très important pour que quelque chose semble réel. »

Dans une récente interview avec Anne Thompson d’IndieWire, Baker a déclaré vouloir rester aussi indépendant que possible. « J’ai clairement indiqué que j’étais assez indépendant. Non, vraiment, je ne plaisante pas. »

Lors de la première du TIFF, il a souligné cette anecdote. Quand je lui ai demandé s’il voulait rester à l’écart des grands studios, Baker a répondu : « Oui, je veux dire, je n’essaie plus de le cacher. Nous aimons faire des films indépendants et utiliser le modèle à l’ancienne, en produisant ces films de manière indépendante, en allant à un festival de cinéma et en essayant de les vendre. J’adore ce vieux modèle. Je ne sais pas pourquoi il a changé, alors nous essayons de le garder en vie. »

Dans sa critique du film, David Ehrlich écrit qu’il « n’a presque rien à voir avec la romance, et presque tout à voir avec le genre de chagrin d’amour de la classe ouvrière qu’un studio hollywoodien moderne n’oserait même pas imaginer ». essayer pour bien faire.

Neon devrait sortir « Anora » dans les salles le 18 octobre.