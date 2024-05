Sean Baker parle de la réalisation de films sur les travailleuses du sexe et taquine le prochain film

Mercredi, lors d’une conférence de presse à Cannes pour son nouveau film « Anora », Sean Baker a évoqué son affinité pour la réalisation de films sur les travailleuses du sexe – et a dévoilé son prochain film.

« Anora », présenté en première au festival du film mardi, suit une employée d’un club de strip-tease qui tombe amoureuse du fils d’un oligarque russe. Lorsqu’on lui a demandé comment les travailleuses du sexe étaient devenues le sujet de ses cinq derniers films, Baker a déclaré qu’après avoir réalisé « Starlet » en 2012, il avait été « initié au monde du cinéma pour adultes ».

«Je suis devenu ami avec [sex workers] et j’ai réalisé qu’il y avait un million d’histoires de ce monde. S’il y a une intention avec tous ces films, je dirais que c’est de raconter des histoires humaines, de raconter des histoires que l’on espère universelles », a-t-il déclaré. « Cela contribue à éliminer la stigmatisation qui a toujours été appliquée à ce moyen de subsistance. »

Baker a déclaré qu’il ne ferait peut-être pas toujours des films sur le sujet, mais a déclaré que « nous parlons déjà du prochain et il implique une travailleuse du sexe, donc ».

Il a ajouté plus tard qu’il pensait que le travail du sexe devrait être « décriminalisé et en aucun cas réglementé, car il s’agit du corps d’une travailleuse du sexe et c’est à elle de décider comment elle l’utilisera pour gagner sa vie ».

Le film comporte de nombreuses scènes de sexe, mais Baker a déclaré à la presse qu’il préférait les appeler des « plans de sexe ».

« Ils sont vraiment chorégraphiés, ils sont vraiment bloqués et je travaille évidemment en très étroite collaboration avec mes acteurs dans la chorégraphie et le développement pour m’assurer que chaque scène de sexe ou plan de sexe est nécessaire et faire avancer l’intrigue », a-t-il déclaré. .

Mikey Madison, qui joue le personnage principal, a déclaré qu’elle, Baker et la productrice Samantha Quan « parleraient de différentes positions », puis Baker et Quan « montreraient à quoi ils voulaient que cela ressemble ».

« C’est ma productrice et ma femme », a déclaré Baker, provoquant des rires dans la salle.

« Ces scènes étaient amusantes à tourner et toutes les scènes de lap dance étaient également très amusantes à tourner car l’environnement sur le plateau était très confortable », a poursuivi Madison. « Au bout d’un moment, j’étais presque trop à l’aise dans ces situations, notamment en me promenant dans le club. Toutes les femmes sont nues, et moi aussi, et c’était normal.

Baker a déclaré que le film n’avait pas de coordinateur d’intimité sur le plateau, lui et Quan jouant plutôt ce rôle.

«Je pense qu’avec la coordination de l’intimité, c’est au cas par cas, film par film. Si un acteur en demande un, 100% », a déclaré Baker. «Mais j’ai réalisé environ 10 scènes de sexe tout au long de ma carrière, et je suis très à l’aise pour le faire. Notre priorité n°1 est d’assurer la sécurité, la protection, le confort et l’implication de nos acteurs dans le processus.

Madison a confirmé qu’elle avait eu la possibilité de recourir à un coordinateur d’intimité, mais « comme j’avais déjà créé une relation très confortable avec eux deux depuis environ un an, j’ai senti que ce serait là où je me sentirais le plus à l’aise et cela a fini par fonctionne si parfaitement.

Lors de sa première mardi, « Anora » a reçu une ovation enthousiaste de 7,5 minutes. Dans le film, Madison (« Better Things », « Once Upon a Time in Hollywood ») incarne Anora, une jeune femme de 23 ans qui travaille dans un club de strip-tease à l’extérieur de New York. Sa chance tourne lorsqu’elle rencontre Vanya (Mark Eydelshteyn), le fils d’un oligarque russe, qui l’emmène dans une aventure d’une semaine à Vegas au cours de laquelle les deux se marient. Mais lorsque les parents de Vanya l’apprennent, les deux se retrouvent traqués par des gangsters russes, qui tentent de les convaincre d’annuler le mariage.

« Anora » a été saluée par la critique à Cannes, avec VariétéPeter Debruge écrit que «la farce sexuelle subversivement romantique et en roue libre de Baker fait ressembler ‘Pretty Woman’ à un film de Disney.»

Baker est devenu un habitué de Cannes ces dernières années. Il a fait ses débuts avec « The Florida Project », son regard sur une mère et sa jeune fille vivant en marge économique, lors de l’édition 2017 du festival, puis est revenu en 2021 avec « Red Rocket », l’histoire d’une star du porno qui revient. dans sa ville natale au Texas.