Sean Baker, lauréat de la Palme d’Or « Anora », sur la peur du cinéma

En acceptant aujourd’hui la Palme d’Or pour son dernier film Anora, Sean Baker a crié à la survie du cinéma.

Lors de la conférence de presse des prix du Festival de Cannes, il a déclaré qu’il espérait que son film serait « certainement un pas en avant vers l’aide » aux cinémas.

« Malheureusement, vous voyez des cinémas fermer tous les jours. Je suis un fil Twitter sur la fermeture des cinémas », a expliqué Baker à propos du sort du cinéma, « J’ai grandi en allant au cinéma, j’ai grandi en allant au cinéma, c’est là que je veux que mes films soient projetés en tant que cinéaste. »

« (C’est) très décourageant quand je vois ça », a déclaré Baker à propos de l’état du cinéma, « C’est très effrayant. »

Cela dit, il y a un certain espoir selon Baker : « Je vois une culture cinématographique croissante à New York, Los Angeles, Austin et San Francisco. Je vois des jeunes qui veulent aller voir des films au cinéma.

« Ce n’est pas exactement un film grand public », a déclaré Baker à propos de son dernier film qui suit une strip-teaseuse jouée par Des choses meilleures Mikey Madison qui épouse le fils d’un oligarque russe. « J’espère que cela rappelle au grand public que ces films existent toujours. »

Compte tenu de son casting russe, on a demandé à Baker si Anora sortait en Russie.

Il a répondu : « Question difficile à répondre concernant l’embargo ; nous ne savons pas. Voyons ce que l’avenir nous réserve.

Anora a remplacé le distributeur national NEON en remportant la cinquième Palme d’Or consécutive. Le film est à 96% frais sur Rotten Tomatoes avec des critiques.