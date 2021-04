Sean Austin, l’ex-maman de l’adolescente Jade Cline, sort le titre de dissertation «  Toxic  » après leur séparation et l’accuse de «  perdre son temps  »

Sean Austin, l’ex de TEEN Mom Jade Cline, a sorti un morceau intitulé ‘Toxic’ après leur séparation et l’accuse de «perdre son temps».

le Adolescent maman 2 star, qui partage sa fille de trois ans, Kloie, avec son ex, dit aux fans qu’ils n’étaient plus ensemble le 7 avril.

9 Sean a publié une dissertation sur sa petite maman Jade – va-t-elle répondre avec la sienne? Doigts croisés!

Sean, 27 ans, semble avoir utilisé son récent diviser de Maman ado Star Jade, 23 ans, comme source d’inspiration pour son côté créatif.

Le morceau, intitulé Toxic, est sorti sous son alter ego de rap, Svnsxx et contient des paroles telles que: « B *** h confusin ‘/ I’ve been through it / I don’t do this sh * t with you. «

Sean semble également accuser Jade de perdre son temps avec les paroles: « Vous avez dit que ça allait être pour toujours mais vous n’avez pas compté la dure journée

« Moins de six mois plus tard et tu veux te séparer / Je n’ai pas le temps pour / Je n’ai pas le temps pour / Pourquoi perdre mon temps? »

Un fan de Sean Austin a partagé le morceau, qui peut être écouté sur Youtube, sur le site de médias sociaux Reddit.

Les auditeurs ont donné des critiques mitigées à la chanson de rap, beaucoup ayant du mal à comprendre les paroles.

L’un d’eux a écrit: « LOL CECI EST SI MAUVAIS. Il n’y a pas de mots juste marmonnant. »

« Est-ce réel?!?!?!? !! », se demanda un autre.

Et un troisième a ajouté: « J’étais tellement excité de cliquer sur jouer sur ce sujet et j’ai dû l’arrêter une minute car je ne le comprends pas. Bon sang Sean! »

De nombreux commentateurs ont critiqué Sean pour avoir créé un morceau « diss » sur la mère de son enfant.

«Imaginez que vous écrivez une dissertation sur la personne qui a acheté votre équipement de studio. Je viens de…», se moqua un auditeur.

Une seconde foudroyée: « Absolue poubelle. Elle est la mère de votre enfant. Ce mec est sur un autre.

« Le nerf de ce type. Enregistrer un morceau de diss sur la femme qui vous a acheté tout l’équipement que vous utilisez. Il a des couilles, je vais lui donner ça. Sans vergogne », a ajouté un autre.

Plusieurs Rédacteurs suggéré Jade devrait demander à la mère de Farrah Abraham, Debbie Danielson, de répondre avec sa propre piste de diss.

Debra, 63 ans, qui a lancé sa propre carrière musicale avec le morceau Debz OG, a affronté ses propres haineux qui ont critiqué ses chansons.

La star de télé-réalité a été sérieusement contrariée par ses ambitions musicales, car beaucoup pensent que ses clips musicaux sont extravagants.

Debra’s a fait la promotion de son dernier bop, « White Woman’s Rap », via ses plateformes de médias sociaux, y compris un Compte OnlyFans.

Debra a parlé exclusivement à The Sun en août dernier de ses objectifs dans l’industrie de la musique, comme elle partageait son aspiration à «encourager l’autonomisation des femmes».

Elle a poursuivi: «Beaucoup de gens ne réalisent pas que je suis chanteuse et rappeuse. Je ne suis pas drogué, je ne suis pas défoncé, je suis un artiste. J’aime la musique. Ce que vous voyez dans mes vidéos, c’est qui je suis. Je veux que cela parle de ma musique et de ma carrière musicale.

«Le fait que je sois dans ma propre voie. J’essaie d’encourager et d’inspirer les gens qui ont des rêves et se sentent trop vieux ou pas assez talentueux. Je suis ici pour leur dire qu’ils doivent croire en eux-mêmes. C’est le but de ma musique. Avoir du courage, de la ténacité et juste le faire. «

La blonde a également parlé de ses inspirations, notamment de la pop star Selena Gomez.