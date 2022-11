Seamus Power revient sur sa victoire au Championnat des Bermudes et ses ambitions pour la Ryder Cup | Nouvelles du golf

Seamus Power a remporté son deuxième titre sur le PGA Tour aux Bermudes

Seamus Power espère que son deuxième titre du PGA Tour au championnat des Bermudes le maintiendra dans la conversation de la Ryder Cup.

Power a enchaîné trois manches de 65 avec une dernière journée de 70 pour devancer d’un coup le Belge Thomas Detry et doubler son nombre de victoires sur le PGA Tour après son succès au championnat Barbasol en 2021.

Après quelques célébrations dimanche soir et une journée pour se rafraîchir, il est de retour et s’entraîne avant le championnat mondial de technologie à Mayakoba.

Power pense que sa victoire au titre aux Bermudes lui sera très utile pour avancer vers la fin de l’année.

“La victoire elle-même est énorme”, a déclaré Power mardi.

“C’est tellement agréable. Cela garantit que vous êtes sur le Tour jusqu’à la fin de 2025 et quand mon manager me l’a dit à haute voix, c’est un sentiment très réconfortant pour être honnête.

“C’est très bien. C’est bien de savoir que c’est là, quoi qu’il arrive. C’est beaucoup plus facile de jouer au golf de haut niveau quand vous n’avez pas à regarder un peu par-dessus votre épaule.”

Il y a dix-huit mois, Power jouait les qualifications du lundi pour s’assurer qu’il obtiendrait des départs, et maintenant il a un autre trophée du PGA Tour à son nom. La conviction du joueur de 35 ans n’a cependant jamais faibli.

“Je croyais sincèrement au fond que j’étais assez bon pour gagner. Certes, quand j’étais à ce moment-là, je n’avais pas l’impression d’être si loin”, a-t-il déclaré.

“Maintenant, ma carrière a considérablement changé depuis. Avoir les deux victoires sur papier est toujours énorme et avoir l’exemption est incroyable.

“Il n’y a pas eu un moment où je ne pensais pas pouvoir arriver ici, évidemment de l’extérieur, ça ressemblait probablement à ça. C’est 18 bons mois de golf, j’ai l’impression d’être sur une bonne piste et je ‘ Je chercherai à le garder plus longtemps.”

En réfléchissant, Power note que quelques éléments différents se sont réunis pour offrir sa cohérence améliorée, y compris la nomination du caddie SImon Keelan.

“Tout au long de 2020, ce fut une année difficile pour moi, mon coude était un problème et j’ai dû être opéré à la fin de cette année”, a-t-il déclaré.

“Simon a été un énorme ajout. J’ai vraiment l’impression que quand je suis en lice, cela change la donne [having him on the bag] dans ces situations.

“J’ai changé de psychologue du sport il y a quelques saisons, donc toutes ces choses réunies se sont vraiment réunies pour me faire avancer.”

Simon Keelan est le caddie de Seamus Power depuis 2019

Keelan est sur le sac de Power depuis 2019, les deux se connaissent depuis des années et leur relation est quelque chose que Power pense avoir fait une différence significative, dans les bons comme dans les mauvais moments.

“Au moment où je l’ai eu pendant une semaine à l’Omnium canadien, j’ai su que j’étais sur quelque chose”, a déclaré Power.

“Avoir la connexion irlandaise, pour moi, est énorme. C’est un peu plus facile à vivre, comme tout Irlandais le saura. Nous avons un sens de l’humour légèrement différent et avoir cette aisance dans les deux sens est très, très bon.

“Simon est lui-même un très bon golfeur et j’aime avoir ça sur le sac. Je sais qu’il a beaucoup joué au golf de haut niveau quand il était plus jeune.

“S’entendre si bien ensemble est énorme, tout va toujours bien quand les choses vont bien, mais les jours où ce n’est pas là et où vous essayez vraiment de moudre pour faire une coupe ou s’accrocher, il est énorme dans ces situations. C’est été un grand ajout au cours des dernières années.”

Power n’a pas caché son ambition de représenter l’Europe à la Ryder Cup de Rome en septembre prochain.

Il a déclaré: “En regardant de l’extérieur, Rory (McIlroy), Jon Rahm puis Matt Fitzpatrick ou Viktor Hovland, ils accumulent tellement de points.

“J’ai envie d’en avoir un [world points places] vous devez être très proche de gagner un majeur, certainement comme une seconde en solo de quelque chose. Je le savais depuis le début, pour être honnête, je suis toujours au même endroit.

“Pour moi, les places européennes seraient également très difficiles à obtenir, mais il y a six places wildcard et je sais que si je joue bien et que je continue à obtenir de bons résultats, j’espère être dans le groupe pour les choix.

“C’est encore tôt dans le processus, mais obtenir une victoire et un peu plus sur leur radar était un bon bonus.”