Les Seahawks n’ont pas soumis de contrats à cinq autres agents libres restreints, mis en évidence par le secondeur Shaquem Griffin. Le demi offensif Patrick Carr, le garde Jordan Simmons et les arrières défensifs Linden Stephens et Jayson Stanley n’ont pas non plus été retenus.

