SEATTLE: Alors qu’il terminait de parler de gagner un titre de division pour la première fois de sa carrière, Jamal Adams a attrapé le cigare posé sur le bord du podium et a agité le briquet dans sa main.

C’était le moment de célébrer Adams et les Seahawks de Seattle.

Bon sang, je n’ai jamais été ici auparavant, dit Adams, la voix s’élevant. Bon sang, ça fait du bien. Il se sent bien!

Les Seahawks ont remporté le titre NFC West dimanche avec une victoire de 20 à 9 sur les Rams de Los Angeles, portés par une défense revitalisée et un jeu d’embrayage de Russell Wilson.

Wilson a marqué sur une course de 4 verges lors du premier entraînement de la seconde demie et a décroché le titre de division avec une passe TD de 13 verges à Jacob Hollister avec 2:51 à jouer.

C’est le titre de première division depuis 2016 pour Seattle (11-4) et le cinquième depuis l’arrivée de Pete Carroll en 2010. Carroll a fait parler le secondeur KJ Wright, le joueur des Seahawks le plus ancien, dans les vestiaires après le match.

Chérissez ces moments, a déclaré Wright. Cela fait un moment que nous n’avons pas été champions NFC West. Et cette équipe, en particulier notre fraternité, notre solidarité, nous a amenés à ce moment.

Le dernier drive était Wilson à son meilleur: il était 5 sur 5 pour 59 verges, frappant quatre receveurs différents.

Wilson se connectant avec Hollister a été un peu rédempteur pour le côté serré qui a été arrêté à quelques centimètres de la même zone de but lors du jeu final il y a un an lors de la semaine 17 contre San Francisco. Cela a donné le titre de division aux 49ers.

Wilson a terminé 20 sur 32 pour 225 verges. Mais contrairement au début de la saison où c’était Wilson qui avait mis Seattle sur un départ 5-0, cette victoire a été portée par la défense. Seattle a énervé Jared Goff, a mis fin au match des Rams et a maintenu Los Angeles (9-6) à une saison basse en points.

Les Rams sont devenus le cinquième adversaire consécutif détenu sous 20 points par Seattle, ce qui a été accompli quatre autres fois dans l’histoire de la franchise et pas depuis 2014, la dernière fois que les Seahawks ont atteint le Super Bowl.

C’est un revirement stupéfiant pour Seattle, qui était en passe de figurer parmi les pires défenses, statistiquement, de l’histoire de la ligue plus tôt dans la saison. L’unité est maintenant une force pour les éliminatoires.

Pour tout le monde, ils doivent commencer à respecter le nom de cette défense, parce que cette défense joue les lumières, a déclaré Adams.

Goff a terminé 23 sur 42 pour 224 verges et une interception déconcertante au premier semestre qui a coûté des points à Los Angeles. On se demande également si Goff pourra jouer lors de la 17e semaine contre l’Arizona. Goff s’est disloqué le pouce droit après l’avoir frappé sur un casque au troisième quart, mais l’a remis en place et n’a pas manqué de jeu.

C’est OK maintenant. Ce n’est pas terrible. Eh bien, à demain, dit Goff.

LA a également perdu le demi offensif Darrell Henderson en raison d’une blessure à la cheville au troisième quart. Henderson s’est précipité pour 62 verges mais a été blessé en étant trébuché par derrière.

Les Rams peuvent encore atteindre les séries éliminatoires avec une victoire contre l’Arizona ou une défaite contre Chicago la semaine prochaine, mais les deux dernières semaines ont changé la teneur de leur saison. Les semaines dernières, une défaite choquante face aux New York Jets alors sans victoire a coûté aux Rams le contrôle de la division. Maintenant, Los Angeles risque de rater complètement les séries éliminatoires.

Ce fut une année humiliante, difficile et mouvementée, a déclaré l’entraîneur des Rams Sean McVay. Beaucoup de bonnes choses, beaucoup de choses frustrantes. En tant qu’entraîneur-chef, vous vous sentez très responsable, surtout avec mon implication dans l’offensive.

FATIGUÉ

L’un des plus gros jeux du match est survenu lorsque Henderson s’est blessé à la cheville au milieu du troisième quart. Il semblait que le grand porteur de ballon aurait pu marquer avant d’être trébuché par derrière par Adams.

Les Rams étaient déjà sans Cam Akers à cause d’une blessure à la cheville. L’absence de Henderson a laissé Malcolm Brown comme principal porteur de ballon.

La bousculade d’Adams sur le jeu s’est avérée critique. Goff a été bourré d’un troisième et d’un but avant le 1, et Brown a été arrêté avant la ligne de but au quatrième essai.

Le stand de la ligne de but était célèbre et je n’oublierai jamais, a déclaré Carroll.

TOUJOURS PARFAIT

Jason Myers a marqué des buts de 45 et 49 verges en première demie pour Seattle. Myers a fait 33 tentatives consécutives depuis la saison dernière.

Salut, Aaron

Le plaqueur défensif des Rams Aaron Donald a limogé Wilson une fois, lui donnant 85 1/2 pour sa carrière. C’est le troisième plus grand nombre des sept premières saisons d’une carrière, derrière DeMarcus Ware (99 1/2) et Reggie White (95).

SUIVANT

Rams: hôte de l’Arizona lors de la semaine 17.

Seahawks: Clôturez la saison régulière face à San Francisco dimanche prochain à Glendale, en Arizona.

