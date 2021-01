SEATTLE (11-4) contre SAN FRANCISCO (6-9), à Glendale, Arizona

Dimanche, 16 h 25 HE, Fox

LIGNE D’OUVERTURE – Seahawks par 4 1/2

ENREGISTRER VS. RÉPARTITION – Seahawks 8-7; 49ers 6-9

RECORD DE SÉRIE – Seahawks en tête 27-17

DERNIÈRE RÉUNION – Les Seahawks ont battu les 49ers 37-27 le 1er novembre à Seattle

SEMAINE DERNIÈRE – Les Seahawks ont battu les Rams 20-9; Les 49ers battent les cardinaux 20-12

CLASSEMENT AP PRO32 – Seahawks n ° 5, 49ers n ° 19

OFFENSE SEAHAWKS – GÉNÉRAL (13), RUSH (11), PASS (14).

SEAHAWKS DEFENSE – GLOBAL (23), RUSH (5), PASS (32).

OFFENSE DES 49ERS – GLOBAL (15), RUSH (13), PASS (12).

49ERS DÉFENSE – GLOBAL (5), RUSH (6), PASS (4).

STREAKS, STATS ET NOTES – Les Seahawks ont remporté 12 des 14 dernières années de la série. … Ils ne seront pas pires que la tête de série n ° 3 des séries éliminatoires NFC. Seattle peut passer au n ° 2 avec une victoire et une défaite de Green Bay, et pourrait être la tête de série n ° 1 avec une victoire et des défaites à la fois par les Packers et les Saints. … Les Seahawks sont assurés d’accueillir un match éliminatoire pour la première fois depuis qu’ils ont battu Detroit en ronde wild-card en janvier 2017.… Le quart de Seattle Russell Wilson a besoin d’une passe TD pour égaler Dan Marino pour la deuxième place au cours des neuf premières saisons d’un carrière. Wilson en a 265. Marino en a eu 266.… Au cours de ses cinq derniers matchs contre San Francisco, Wilson a 13 passes TD et un seul INT avec un score de 114,5. … RB Chris Carson fait en moyenne près de 115 verges au sol et reçoit en quatre matchs en carrière contre les 49ers. … Seahawks WR DK Metcalf a reçu 1 282 verges et est sur le point d’établir un record de franchise en une seule saison. Steve Largent a récolté 1 287 verges en 1985.… Le WR Tyler Lockett a besoin de 36 verges de réception pour atteindre 1 000 verges pour la deuxième saison consécutive et donnerait à Seattle deux receveurs de 1 000 verges dans la même saison pour la deuxième fois de l’histoire de la franchise. … Avec 20 points marqués dimanche, les Seahawks établiraient un record de franchise pour les points en une saison avec 453…. La défense de Seattle accorde un minimum de 15 points par match au cours des sept dernières semaines. … Les Seahawks ont tenu cinq adversaires consécutifs à moins de 20 points. C’est la plus longue séquence pour Seattle depuis la saison 2014 lorsque les Seahawks ont détenu six points consécutifs sous 20 points pour clôturer la saison régulière. … Les Niners disputent leur troisième match à domicile en Arizona après avoir été expulsés de leur stade à cause de coronavirus protocoles. Ils ont perdu les deux premiers mais ont gagné dans ce stade en équipe de route la semaine dernière contre les Cardinals. … Les 49ers se classent troisième dans la NFL avec 225 jeux de mêlée qui ont gagné au moins 10 verges. … Les 49ers sont l’une des trois équipes, avec les Rams et Atlanta, à ne pas permettre un coureur de 100 verges cette saison. … Niners QB CJ Beathard a lancé trois passes TD la semaine dernière à son premier départ depuis 2018.… San Francisco TE George Kittle a réussi quatre attrapés pour 92 verges la semaine dernière lors de son premier match en arrière d’une fracture du pied. … Niners DE Kerry Hyder a eu un sac la semaine dernière, ce qui lui a donné un record de carrière de 8 1/2 sur la saison. … San Francisco K Robbie Gould a raté un point supplémentaire et deux FG la semaine dernière. … Niners LB Fred Warner a réussi 14 plaqués, trois passes défensées, deux QB pressés, un échappé forcé et un échappé récupéré la semaine dernière. … Astuce fantastique: le RB de San Francisco Jeff Wilson Jr. a couru 22 fois pour 183 verges et a également attrapé une passe TD de 21 verges la semaine dernière. Les 204 verges de la mêlée ont été les plus importantes dans un match pour un demi-offensif des 49ers depuis que Frank Gore en a eu 246 contre Seattle le 20 septembre 2009. Il prévoit encore une lourde charge avec Raheem Mostert blessé.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL