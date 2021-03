Reed a signé un contrat de 23 millions de dollars sur deux ans lors de la dernière intersaison avec 14 millions de dollars garantis. Reed a commencé les 16 matchs la saison dernière et a réussi 38 plaqués et 6 1/2 sacs, le deuxième plus haut total de sa carrière. Le joueur de 28 ans était un choix de deuxième tour par Seattle lors du repêchage de 2016 et a commencé 63 des 72 matchs de saison régulière disputés avec les Seahawks.

