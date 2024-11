SEAGO, Alan James – Nécrologie – Burlington

27 juillet 1937 – 29 octobre 2024

Paisiblement, le 29 octobre 2024, à l’âge de 88 ans, Alan est décédé des suites d’une lutte contre la maladie d’Alzheimer. Il laisse derrière lui son épouse aimante et dévouée, Elizabeth (née Crawford). Il manquera beaucoup à son fils, Bruce Seago, à sa belle-fille, Debra (née Longley) et à sa fille, Lesley Hunt. Il était le grand-père attentionné et dévoué de Dylan Seago, de son épouse Casey, de Matthew Seago, de Michael Seago, de Thomas Hunt et d’Allyson Hunt. Il était si fier de tous ses enfants et petits-enfants et tirait un grand plaisir de toutes leurs aventures et réalisations. Il n’a jamais été aussi heureux que lorsqu’il était entouré de sa famille aimante. Il fut précédé par son père et sa mère, Doris et Alfred, ses sœurs Jill Deger et Patricia Kealey, ainsi que son gendre, Steven Hunt.

Alan est né dans le Kent, en Angleterre, le 27 juillet 1937 et a déménagé à Toronto, au Canada, à l’âge de 16 ans. Il a rencontré sa femme depuis 63 ans chez Trans Canada Airlines, où ils ont formé une famille élargie d’amis avec qui ils ont partagé des décennies de vacances. , de nombreuses mains d’euchre, des tonnes de rires et quelques verres. Il a mené une carrière réussie en tant que comptable agréé et a travaillé pour Coopers & Lybrand, Equitrust, Standard TrustCo et l’Agence du revenu du Canada.

Tout au long de sa vie, Alan a aimé être actif, faire du jogging, de la randonnée, jouer au golf, regarder le football canadien et la Coupe Grey, lire (les romans de Dick Francis), la musique (le jazz) et voyager avec Liz pour rendre visite à sa famille en Écosse (où il a développé une plaisir tout au long de la vie du scotch single malt).

La famille et les amis sont invités à assister aux funérailles qui auront lieu en la chapelle le samedi 2 novembre 2024 à 10h00 à MAISON FUNÉRAIRE DE SMITH1167 Guelph Line (un feu d’arrêt au nord de QEW), BURLINGTON (905-632-3333) suivi d’une réception au salon funéraire.

Au lieu de fleurs, des dons à Société Alzheimer dans la mémoire d’Al (ou son absence) serait appréciée.

Diffusion en direct du service funéraire