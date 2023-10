Seager continue de s’enfoncer au Texas et aide à envoyer les Rangers à l’ALCS avec un balayage des Orioles avec 101 victoires

ARLINGTON, Texas (AP) – Corey Seager continue de s’enfoncer au Texas pendant les séries éliminatoires. Cette fois, il le fait pour les Rangers, qui sont en pleine séquence jusqu’en octobre.

Seager et Adolis García ont marqué tôt, Nathan Eovaldi a lancé sept manches en douceur dans un autre match décisif en séries éliminatoires et le Texas a complété un balayage de la série AL Division contre les Orioles de Baltimore avec une victoire 7-1 lors du troisième match mardi soir.

Les Rangers, dont la défaite à Seattle lors de la dernière journée de la saison régulière en a fait une équipe wild-card au lieu du champion de l’AL West, ont depuis remporté leurs cinq matchs éliminatoires. Ils se dirigent vers la série de championnats de la Ligue américaine pour la première fois depuis 2011.

«Nous avons eu du pain sur la planche sur la route contre Tampa et Baltimore. Cela montre simplement la dureté de ce club de balle et le fait de devoir s’envoler pour Tampa », a déclaré le manager du Texas Bruce Bochy, triple champion des World Series avec San Francisco qui va maintenant à son premier ALCS. « Croyez-moi, ils voulaient gagner un match de plus de la pire des manières. Cela ne s’est pas produit. … Ils l’ont mis derrière eux.

Baltimore a remporté 101 matchs, un sommet dans l’AL, et n’a jamais été balayé dans une série au cours de la saison régulière, mais la surprise des champions de l’AL East est terminée après un balayage au moment le plus inopportun. Les Orioles ont perdu huit matchs consécutifs en séries éliminatoires au cours des 10 dernières saisons.

« Vraiment fier de notre groupe. Ils ont défié tous les pronostics. Personne ne nous a donné une chance », a déclaré le manager de Baltimore, Brandon Hyde. « Ces gars-là ont joué à fond pendant six mois. Nous n’avons tout simplement pas bien joué lors de ces trois derniers matchs, malheureusement.

Seager a lancé un tir de 445 pieds dans les sièges du champ droit lors de la première manche, et le circuit de trois points de García – un que le cogneur All-Star admirait tout en faisant quelques pas lents hors de la surface du frappeur – a porté le score à 6-0. le deuxième pour chasser le droitier des Orioles Dean Kremer, le lanceur israélo-américain qui fait son premier départ en séries éliminatoires en carrière.

« Nous avons simplement joué du bon ballon », a déclaré Seager. « Je ne peux pas en dire assez sur ce que notre équipe de lanceurs a été capable de faire. »

Il s’agissait du premier match éliminatoire des Rangers au Globe Life Field, le stade qui était tout nouveau en 2020 lorsqu’il a accueilli une grande partie des séries éliminatoires neutres de la MLB pendant la pandémie de COVID-19.

Les Dodgers de Los Angeles y ont passé la majeure partie du mois d’octobre et Seager était le MVP des NLCS et des World Series. Un an plus tard, alors que le Texas sortait d’une saison de 102 défaites, l’arrêt-court a signé un contrat de 325 millions de dollars sur 10 ans avec les Rangers – et il occupe le même casier qu’au cours de ces séries éliminatoires les plus inhabituelles avec une fréquentation limitée.

Avec une salle comble pour son premier match éliminatoire à domicile avec les Rangers, après avoir remporté les deux premiers matchs de l’ALDS à Baltimore après un balayage de la Wild Card Series à Tampa Bay, Seager a envoyé une foule record de 40 861 personnes dans une frénésie lorsqu’il s’est connecté. sa première présence au bâton. Il est allé en profondeur sept fois pour les Dodgers ici en 2020.

« C’est ce qu’il fait. Il l’a déjà fait dans les grands moments », a déclaré Marcus Semien, le joueur de deuxième but qui a signé avec le Texas pour 175 millions de dollars sur sept ans la même semaine que l’accord de Seager. « Il reprend son jeu en séries éliminatoires. Ce sera vraiment amusant de voir ce qu’il peut faire à mesure que nous avançons.

Nathaniel Lowe a également réussi un circuit pour le Texas, un tir en solo en sixième. Lowe avait commencé la deuxième manche de cinq points des Rangers avec un alignement à gauche, mais cela s’est produit sur le 15e lancer au bâton après avoir commis une faute sur neuf lancers à deux coups.

« J’ai vu une équipe vraiment motivée », a déclaré Bochy. « L’offensive, tout le monde faisait quelque chose pour contribuer. »

Seager est l’un des cinq frappeurs texans qui ont débuté pour l’équipe AL lors du All-Star Game de cette année. C’est tout un alignement pour Bochy, qui a été embauché l’intersaison dernière par le directeur général des Rangers Chris Young, l’un des anciens lanceurs du manager à San Diego.

Également All-Star à sa première saison avec les Rangers, Eovaldi a remporté leurs deux matchs décisifs en séries éliminatoires. Il s’agit des deux départs les plus longs et les meilleurs du droitier depuis son retour en septembre après avoir manqué sept semaines en raison d’une tension à l’avant-bras droit.

Eovaldi a lancé 76 des 98 lancers pour des frappes sans but sur balles tout en n’accordant qu’un seul point et en retirant sept sur des prises. Il a eu une sérénade avec des chants de son nom alors qu’il quittait le monticule après le septième – puis a été poussé hors de l’abri par García pour lever sa casquette à la foule. Eovaldi a également remporté le titre de la Wild Card Series à Tampa Bay mercredi dernier.

« Je n’ai jamais eu de rappel ou quoi que ce soit du genre, mais nos fans l’ont apporté toute la nuit », a-t-il déclaré. « Quand je suis sorti à 18 h 30 ce soir, ils scandaient « Allons-y, les Rangers ». Je savais que ce serait une très bonne soirée pour nous.

José Leclerc a obtenu les quatre derniers retraits, le premier avec les buts chargés en huitième lorsqu’il a provoqué un groundout de fin de manche par le frappeur de pincement Aaron Hicks, qui, lors de la neuvième manche du match 2, avait frappé un circuit de trois points contre lui. .

Leclerc a lancé un neuvième parfait, déclenchant un feu d’artifice de célébration à l’intérieur du stade de baseball lorsqu’il a retiré Jordan Westburg sur des prises pour mettre fin au match.

Les 1 2/3 de manches de Kremer ont marqué sa sortie la plus courte de toute la saison. L’homme de 27 ans portait comme d’habitude un collier étoile de David, avec des pensées aux membres de sa famille élargie en Israël, où la guerre a été déclarée suite à une incursion meurtrière du groupe militant Hamas. Sa mère était au match.

Kremer avait une fiche de 13-5 avec une MPM de 4,12 en 32 départs en saison régulière, dont les deux matchs décisifs de Baltimore : le 17 septembre pour assurer une place en séries éliminatoires, et 11 jours plus tard pour la 100e victoire de l’équipe pour décrocher l’AL East.

« Offensivement, nous n’étions pas à notre meilleur niveau au cours des deux ou trois dernières semaines de la saison. Cela s’est poursuivi pendant les séries éliminatoires où les gars se sont battus », a déclaré Hyde. « Ils sont arrivés avec beaucoup d’élan. Je ne pense pas que nous ayons eu beaucoup d’élan offensivement.

COÛTS DU PASS GRATUIT O’S

Avec des coureurs aux deuxième et troisième positions et deux retraits en deuxième manche, les Orioles ont choisi de faire intentionnellement marcher Seager. Mitch Garver, qui a réussi un grand chelem lors du deuxième match, a ensuite réussi un doublé de deux points avant que García ne frappe pour porter le score à 6-0.

Seager a également obtenu un autre but sur balles en quatrième manche, faisant de lui le premier joueur avec neuf buts sur balles au cours d’une séquence de trois matchs en séries éliminatoires. C’est un de plus que Barry Bonds lors de la défaite de San Francisco en quatre matchs contre la Floride en 2003.

Seager a marché cinq fois lors du deuxième match contre Baltimore, le premier joueur de l’histoire des séries éliminatoires avec cinq buts en un seul match.

Houblons courts

Baltimore et Tampa Bay, les deux meilleures équipes de la Ligue américaine en saison régulière, ont été dominées 32-12 par les Rangers. … Le toit rétractable du Globe Life Field était fermé, comme lors des 57 derniers matchs de saison régulière depuis le 21 mai. Au premier lancer, il faisait nuageux et 78 degrés dehors, mais d’autres facteurs entrent en jeu comme le vent et l’humidité pour savoir si pour ouvrir le toit.

SUIVANT

Orioles : Entraînement de printemps à Sarasota, en Floride, avant que les champions de l’AL East n’ouvrent la saison régulière le 28 mars à domicile contre les Angels de Los Angeles.

Les Rangers attendent de voir s’ils se rendront à Houston ou au Minnesota pour le premier match de l’ALCS dimanche. Les Astros ont une avance de 2-1 dans la série avant le quatrième match mercredi.

AP MLB : https://apnews.com/hub/mlb

Stephen Hawkins, Associated Press