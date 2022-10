Seagate supprimera 3 000 employés dans le dernier signe de ralentissement majeur des PC et du cloud

Fabricant de disque dur Technologie Seagate a déclaré mercredi qu’il prévoyait de supprimer 8% de ses effectifs mondiaux, soit environ 3 000 employés, invoquant l’incertitude économique et la baisse de la demande pour ses pièces.

“En plus d’ajuster notre production, pour favoriser la discipline d’approvisionnement et la stabilité des prix, nous mettons en œuvre un plan de restructuration pour réduire durablement les coûts, y compris la réduction de notre main-d’œuvre mondiale”, a déclaré le PDG de Seagate, Dave Mosley, lors d’un appel avec des analystes.

Le plan de restructuration a été annoncé après que Seagate a annoncé des résultats du premier trimestre fiscal qui ont dépassé les attentes de Wall Street en matière de revenus et de bénéfices par action.

Les actions de Seagate ont chuté de plus de 7 % lors de la négociation de mercredi et sont en baisse de plus de 55 % jusqu’à présent en 2022.

Mosley a ajouté que les clients de Seagate, qui incluent des fournisseurs de cloud, ont une accumulation de stocks de pièces car ils dépensent moins en ordinateurs. Il a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que les clients de Seagate finissent d’épuiser leurs carnets de commandes de pièces au cours du trimestre en cours.

La société continuera de verser un dividende, a déclaré Mosley.

Seagate fabrique des disques durs et d’autres pièces souvent utilisées dans les PC et les serveurs cloud.

Les licenciements de Seagate et la baisse de la demande sont le dernier signe que la demande de PC et de serveurs cloud se détériore après deux années de boom entraînées par la pandémie.

Mardi, Microsoft , qui constitue le système d’exploitation de la plupart des PC, a signalé que les ventes de licences Windows ont chuté de 15 % sur une base annuelle. L’activité cloud de Microsoft a également été en deçà des attentes.

Seagate a déclaré que son plan de restructuration, qui comprend les licenciements, permettrait à l’entreprise d’économiser environ 110 millions de dollars par an et serait achevé d’ici la fin du trimestre de mars de l’entreprise. Il a déclaré qu’il prévoyait de payer des charges avant impôts d’environ 65 millions de dollars, principalement pour des indemnités de départ et d’autres indemnités de licenciement.

Seagate a annoncé mercredi un bénéfice ajusté de 48 cents par action pour le premier trimestre fiscal, bien en deçà des attentes du consensus FactSet de 71 cents par action.

Le chiffre d’affaires de Seagate s’élevait à 2,04 milliards de dollars, ce qui s’inscrivait également dans le cadre du consensus FactSet de 2,1 milliards de dollars.

Seagate a déclaré qu’il s’attendait à 1,85 milliard de dollars de revenus pour le trimestre en cours, sous les attentes de FactSet de 2,12 milliards de dollars.