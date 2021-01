L’arrière gauche d’Arsenal Sead Kolasinac a effectué un transfert de prêt au club de Bundesliga Schalke pour le reste de la saison.

Le défenseur de 27 ans est passé par le système de jeunes de Schalke en 2011 avant de terminer un transfert à Arsenal en 2017.

Après trois ans au nord de Londres, la star de Bosnie-Herzégovine est de retour en Allemagne pour six mois et réfléchira ensuite à son avenir en fin de saison.

En rejoignant Schalke avant le mercato de janvier, Kolasinac a déclaré: «Je suis heureux et fier de porter à nouveau le bleu royal de Schalke 04.

« Le club est actuellement dans une situation difficile. Au cours des semaines et des mois à venir, je veux faire ma part pour nous aider à gagner le plus de points possible.

«Nous réussirons à rester ensemble, j’en suis convaincu à 100%!

« Je suis également très heureux de retrouver plusieurs visages familiers, tant dans l’équipe que dans les coulisses. Je n’ai jamais perdu contact avec le FC Schalke 04.

« Revenir à Gelsenkirchen était quelque chose que je voulais vraiment faire. »