Se voter contre la pauvreté – Shaw Local

Les membres républicains du Congrès déclarent ouvertement qu’ils bloqueront le relèvement du plafond de la dette pour forcer les démocrates à accepter de fortes coupes dans la sécurité sociale et l’assurance-maladie.

Le relèvement du plafond de la dette n’est pas une nouvelle dépense. Il paie des dépenses déjà autorisées par le Congrès. Ne pas payer, c’est comme faire payer une carte de crédit et dire à la banque que vous ne payez pas. Au revoir, la cote de crédit.

De plus, menacer de détruire la bonne foi et le crédit du dollar américain et plonger l’économie mondiale dans un effondrement juste pour détruire la sécurité sociale et l’assurance-maladie est essentiellement de l’extorsion. C’est l’équivalent d’un gros voyou au nez courbé disant : « Belle affaire que tu as là. Ce serait dommage s’il lui arrivait quelque chose ! juste avant qu’il lâche vos revers.

Détruire la sécurité sociale est le Saint Graal du GOP depuis plus de 80 ans. Idem pour Medicare depuis les années 1960. Le sénateur Rick Scott de Floride – qui était PDG de Columbia / HCA lorsque la société a été condamnée à une amende de 1,7 milliard de dollars pour fraude à Medicare – a récemment déployé un plan en 11 points qui comprend la «caducité» de chaque loi fédérale tous les cinq ans, y compris la sécurité sociale et l’assurance-maladie. Ron Johnson du Wisconsin veut faire mieux, forçant la réautorisation de la sécurité sociale chaque année.

Ainsi, les électeurs qui perçoivent les avantages de ces programmes et ceux qui approchent de l’éligibilité doivent se poser une question : est-ce que je déteste suffisamment Joe Biden et les démocrates pour voter moi-même dans la pauvreté ?

Marc Stephenson

McHenry