Se tourner enfin vers un médicament biologique pour traiter ma spondylarthrite ankylosante

Il existe actuellement six médicaments biologiques approuvés par la FDA pour la SA, donc si le premier que vous prenez ne fonctionne pas ou provoque des effets secondaires extrêmes, ne jetez pas simplement l’éponge. Le premier que j’ai essayé était l’infliximab (Remicade). Après la perfusion initiale, je me suis retrouvée aux urgences avec de fortes douleurs articulaires et une éruption cutanée sur tout le corps. Cela a duré 24 heures. Je n’avais jamais ressenti une douleur aussi extrême auparavant. Ça faisait mal de bouger, et je ne pouvais même pas m’asseoir ou me retourner. Mon rhumatologue a pensé que c’était une coïncidence et m’a recommandé de réessayer. Une demi-heure après le début de ma deuxième perfusion, j’ai eu une réaction anaphylactique complète, notamment de l’urticaire et des difficultés respiratoires.

Les produits biologiques pourraient changer la donne

La partie la plus difficile d’AS a été le gonflement autour de mes articulations. J’étais souvent tellement enflé que je ne pouvais pas bouger. Maintenant, je n’ai plus de gonflement. J’ai toujours des raideurs et des douleurs, mais c’est beaucoup plus facile à gérer que le gonflement constant. Pour moi, le mouvement est une lotion. Si je me force à bouger et à faire des choses, la douleur et la raideur s’améliorent rapidement. Enfin, après des années d’inconfort incessant, j’ai l’impression d’avoir retrouvé ma vie.

Mais c’est plus que le simple fait que les produits biologiques atténuent mes symptômes. Je sais aussi qu’ils atténuent l’inflammation qui augmente mon risque d’autres maladies, comme les maladies cardiaques ou même certains cancers comme le lymphome. Cela me rassure que je fais exactement ce que je dois faire pour m’assurer de vivre une vie longue, saine et relativement sans douleur.

Note de l’éditeur : depuis la première publication de cet article, un autre médicament a été approuvé. Il existe maintenant sept traitements approuvés.