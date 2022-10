Se tordant de douleur, un adolescent inuit a demandé de l’aide à Batshaw. Au lieu de cela, il a été mis à l’isolement

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants.

En avril dernier, au milieu de la nuit, un adolescent inuk s’est réveillé en se tordant de douleur.

Au début, la sensation semblait provenir de son estomac, mais elle a rapidement commencé à émaner de son aine.

Selon des sources, l’un de ses testicules était tellement tordu qu’il aurait fallu l’enlever.

Mais cela n’est arrivé que plus tard, après une nuit passée à l’agonie dans un établissement de détention des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw à Prévost, au nord de Montréal.

Le récit de ce qui s’est passé est basé sur des entretiens avec des personnes familières avec l’affaire, mises en contact avec CBC News par un groupe de défense local, le Centre de recherche-action sur les relations raciales. Ils ont parlé à condition de ne pas être nommés.

L’affaire s’appuie sur des questions troublantes sur le niveau de soins fournis aux jeunes autochtones pris en charge par l’État.

Il fait maintenant l’objet d’une enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec.

L’adolescent, originaire d’une communauté du nord du Québec, ne peut être identifié car il est en protection de la jeunesse.

Cette nuit-là, dans la douleur, il a sonné pour obtenir de l’aide du membre du personnel sur place, ont déclaré des sources à CBC.

On lui a donné un analgésique en vente libre et de la glace, et on lui a dit de retourner se coucher.

La douleur n’a fait qu’empirer et il s’est cogné contre le mur et a crié pour attirer l’attention, demandant à quelqu’un d’appeler le 911.

Au lieu de cela, il a été placé dans une unité d’isolement au sous-sol pendant plusieurs heures, où il a vomi de douleur.

Finalement, vers 7 ou 8 heures du matin, il a été conduit à l’hôpital menotté. Il a été opéré quelques heures plus tard.

Le cas du garçon a été signalé à Nakuset, directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal.

“Souffrant autant, et au lieu qu’ils s’occupent de lui, ils l’ont mis dans une unité d’isolement”, a-t-elle déclaré.

Modèle de mauvais traitements

L’expérience déchirante du jeune fait partie d’un schéma de discrimination envers les jeunes autochtones séjournant à Batshaw, affirment les défenseurs.

Batshaw, responsable de la prise en charge des jeunes anglophones en protection et en détention au Québec, a fait l’objet de nombreuses critique rapports .

Il y a aussi eu des histoires de jeunes autochtones mis inutilement à l’isolement et dit ne pas parler sa propre langue .

Nakuset, directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, a déclaré que les preuves de racisme systémique au sein du conseil de santé qui supervise Batshaw sont en cours et restent sans réponse. (Ivanoh Demers/Radio-Canada)

Katherine Bailey, une ancienne employée de Batshaw, a déclaré qu’elle estimait que les jeunes Autochtones étaient mal traités à Prévost, où elle travaillait.

Membre de la Première Nation huronne-wendat, Bailey a déclaré qu’elle avait quitté son emploi en partie parce qu’elle ne se sentait pas soutenue en tant que membre du personnel autochtone.

« La seule solution que nous pouvons vraiment avoir est d’avoir du personnel autochtone qualifié. Pour obtenir du personnel autochtone qualifié, nous devons réellement obtenir des ressources », a-t-elle déclaré.

En enquêtant sur cette dernière affaire, la commission a déclaré qu’elle tenterait de “vérifier si les faits allégués sont vrais et si les droits de l’enfant sont respectés. Elle vise également à s’assurer que des mesures sont prises pour éviter que la situation ne se reproduise”.

Le Foyer pour femmes autochtones de Montréal et le Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR), qui travaillent tous les deux auprès de l’adolescente, demandent également au gouvernement provincial de mener une enquête indépendante et d’apporter des changements durables pour améliorer le traitement des Jeunes autochtones pris en charge.

Selon des sources, le jeune a été transféré hors de sa communauté, vers le sud du Québec, sans qu’un travailleur social soit rattaché à son dossier pour assurer un suivi et un soutien réguliers.

À une occasion, on lui a également dit de ne pas parler sa propre langue avec un autre jeune de Batshaw.

Fo Niemi, directeur exécutif du Centre de recherche-action sur les relations raciales, a déclaré que la province devait faire plus pour traiter les plaintes concernant le traitement des jeunes autochtones pris en charge. (Rowan Kennedy/CBC)

Fo Niemi, directeur général du CRARR, a déclaré que le gouvernement provincial “semble avoir fermé les yeux sur bon nombre de ces plaintes fréquentes et répétées concernant le traitement des jeunes autochtones ici même à Montréal”.

“Il doit y avoir une surveillance plus forte, plus efficace et transparente du système”, a-t-il déclaré.

“Il s’agit du bien-être de l’enfant. Il s’agit de la sécurité de l’enfant.”

Le racisme ne sera pas toléré, selon les autorités

Batshaw a refusé une demande d’entretien et n’a pas commenté directement l’affaire, invoquant la confidentialité du mineur impliqué.

« Cela dit, aucune forme de violence, de discrimination ou de racisme envers les jeunes sous notre protection n’est tolérée », a déclaré Hélène Bergeron-Gamache, porte-parole du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, le l’autorité sanitaire qui supervise Batshaw.

“Lorsque des allégations d’un tel comportement sont portées à notre attention, nous les prenons très au sérieux et prenons des mesures immédiates pour faire la lumière sur elles.”

Bergeron-Gamache a déclaré que Batshaw a revu ses politiques et directives à l’intention des employés « pour réaffirmer le droit des jeunes Autochtones à parler leur langue maternelle » et s’assurer que les soins sont prodigués dans le respect « des réalités et de la culture de chacun afin qu’il se sente bien dans sa vie ». leur nouvel environnement.”

Il y a maintenant deux employés autochtones à Batshaw – et Bergeron-Gamache a déclaré qu’ils en cherchaient toujours plus.

Les problèmes persistent

Le gouvernement du Québec a promis une plus grande surveillance de Batshaw il y a plus d’un an.

En réponse à des questions sur Batshaw, la porte-parole du ministère de la Santé, Marjorie Larouche, a déclaré dans un courriel que le gouvernement s’est engagé à améliorer les soins pour les jeunes Autochtones.

En octobre dernier, Lionel Carmant, le ministre responsable de la Protection de la jeunesse de l’époque, avait déclaré qu’il mettrait en place un encadrement accru de Batshaw. (Sylvain Roy Roussel/Radio-Canada)

Larouche a déclaré que le ministère de la Santé fournit des fonds de voyage pour permettre aux familles qui vivent au Nunavik, le territoire autonome du nord du Québec, de rendre visite à leur enfant pris en charge.

On met également davantage l’accent sur un programme appelé Ma famille, ma communauté, qui permet aux jeunes de rester dans leur communauté d’origine, soit dans un foyer de groupe, soit dans une famille d’accueil, a déclaré Larouche.

Pourtant, les problèmes persistent. Au Québec (et partout au Canada), les jeunes Autochtones sont largement surreprésenté aux soins de l’État.

UN examen récent par des chercheurs de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador ont documenté les problèmes du système et ont fait valoir qu’il est « de plus en plus évident que les Premières Nations sont les mieux placées pour prendre des décisions concernant l’avenir de leurs enfants, déterminer les besoins de leur communauté et identifier les meilleurs moyens de répondre à ces besoins.”

Contrairement à cet objectif, le gouvernement du Québec est lutter contre une loi fédérale qui donne aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits l’autonomie quant au traitement de leurs enfants dans le système de placement familial.

La province a dit elle partage l’objectif de la loi fédérale de donner aux communautés autochtones une plus grande autonomie en matière de protection de la jeunesse, mais elle veut le faire par l’intermédiaire de son propre service de protection de la jeunesse.