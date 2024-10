Se tenir trop debout peut augmenter le risque de maladie circulatoire, selon une nouvelle étude. Les experts disent que la clé est de « simplement bouger ».

Depuis des années, les recherches suggèrent à plusieurs reprises que rester assis toute la journée est mauvais pour la santé. Une position assise prolongée est liée à de nombreux problèmes de santé graves, notamment obésité, maladies cardiovasculaires, et diabète de type 2. Pour réduire ces risques, de nombreuses personnes ont opté pour un bureau debout au travail ou ont fait davantage d’efforts pour rester debout pendant la journée.

Mais de nouvelles recherches suggèrent que rester debout peut entraîner ses propres complications, notamment en ce qui concerne la santé cardiaque. L’étude, publiée dans le Journal international d’épidémiologie, prétend que rester debout plus longtemps ne réduirait pas le risque de maladie cardiovasculaire et pourrait en fait augmenter le risque de développer une maladie cardiovasculaire. maladie circulatoire.

Les résultats soulèvent de nombreuses questions sur ce que les gens devraient penser de la position assise ou debout. Voici ce que les médecins veulent que vous sachiez.

Quelles ont été les conclusions ?

Des chercheurs de l’Université de Sydney voulaient déterminer si la position debout était une alternative plus saine à la position assise, comme le suggéraient des études antérieures. L’équipe a découvert que rester debout davantage ne réduisait pas le risque de maladie cardiovasculaire à long terme. Rester trop longtemps pourrait également augmenter le risque de développer des problèmes circulatoires, tels que varices et thrombose veineuse profonde.

Qu’est-ce qui est considéré comme trop long ? Les chercheurs – qui ont analysé les données sur les maladies cardiaques et circulatoires de plus de 83 000 adultes au Royaume-Uni à l’aide de montres intelligentes – ont noté que pour chaque 30 minutes supplémentaires passées debout plus de deux heures par jour, le risque de maladie circulatoire augmentait de 11 %. .

« Le point clé à retenir est que rester debout trop longtemps ne compensera pas un mode de vie autrement sédentaire et pourrait être risqué pour certaines personnes en termes de santé circulatoire », a déclaré l’auteur principal, le Dr Matthew Ahmadi, dans un communiqué de presse. n’améliore pas la santé cardiovasculaire à long terme et augmente le risque de problèmes circulatoires.

Mais les résultats n’ont pas non plus montré que la position assise était une bonne option. Les chercheurs ont découvert que rester assis plus de 10 heures par jour augmentait le risque de maladies cardiovasculaires.

Qu’en pensent les médecins ?

De nombreux médecins trouvent les résultats de l’étude intéressants, mais également peu concluants. Dr Johanna Contrerascardiologue au Mount Sinai Fuster Heart Hospital de New York, a déclaré à Yahoo Life que ce que les participants à l’étude ont fait lorsqu’ils étaient debout n’est pas tout à fait clair. « Étaient-ils debout et en mouvement, ou simplement debout ? dit-elle. « Cela fait une différence. »

Les résultats « vont un peu à l’encontre de la croyance selon laquelle rester debout est meilleur ou plus sain pendant de longues périodes » Dr Christopher Yi, un chirurgien vasculaire au Memorial Orange Coast Medical Center à Fountain Valley, en Californie, a déclaré à Yahoo Life.

Cependant, il n’est pas choqué par le grand risque de développer des maladies telles que des varices et une thrombose veineuse profonde en restant debout pendant de longues périodes. « Nous sommes bien conscients que de longues périodes debout augmentent le risque de ces maladies circulatoires orthostatiques », dit-il. « Nous voyons cela assez souvent au bureau. »

Alors, faut-il s’asseoir ou se lever ?

De nombreuses recherches ont montré que rester assis pendant de longues périodes n’est pas bon pour la santé et peut même entraîner une mort prématurée.

En fait, un méta-analyse sur 13 études ont révélé que ceux qui restaient assis plus de huit heures par jour et n’étaient pas physiquement actifs couraient un risque de mourir similaire à celui des personnes obèses ou fumeuses. (Mais les chercheurs ont également découvert que faire 60 à 75 minutes d’activité physique d’intensité modérée par jour contrecarrait les risques d’être trop assis.)

Il est important de noter que la même équipe de recherche à l’origine de la dernière étude a publié un étude plus tôt cette année, une étude a révélé qu’environ six minutes d’exercice vigoureux ou 30 minutes d’exercice modéré à vigoureux par jour pourraient contribuer à réduire le risque de maladie cardiaque chez les personnes assises plus de 11 heures par jour.

En fin de compte, les médecins affirment que cette étude et beaucoup d’autres qui l’ont précédée soulignent qu’il est important d’être actif, quelle que soit votre position, pendant de longues périodes de la journée. « Les personnes qui restent debout mais ne bougent pas n’ont pas vraiment une bonne santé cardiovasculaire », explique Contreras. « L’activité aérobique est ce qui compte. Le simple fait de rester debout n’est pas un exercice cardiovasculaire.

Yi est d’accord. « Le conseil général est de ne pas rester stationnaire », dit-il. « Continuer à bouger au travail ou à la maison est bien meilleur pour la santé. »

Contreras recommande de bouger davantage tout au long de la journée, que vous ayez tendance à passer beaucoup de temps assis ou debout. « Si vous ne bougez pas, vous n’êtes pas actif », dit-elle. Cela peut inclure de faire des choses comme faire des tours réguliers sur votre lieu de travail lorsque vous le pouvez, marcher tout en répondant aux appels et prendre les escaliers autant que possible. « Vous voulez être actif pendant la journée », dit-elle. « Il n’y a rien de mal à intégrer des activités plus courtes. Bougez simplement.