Se tenir sur une jambe peut révéler énormément de choses sur votre santé : ScienceAlert

Une vie saine est une question d’équilibre. Si vous avez plus de 50 ans et pouvez rester debout sur une jambe pendant au moins 30 secondes, les scientifiques affirment que vous vieillissez très bien, même si vous vous balancez d’un côté à l’autre.





Une petite étude récente a montré qu’à mesure qu’une personne vieillit, son équilibre se détériore plus rapidement que sa force musculaire ou sa vitesse de marche.





« Au meilleur de nos connaissances, une telle comparaison est la première du genre au sein de la population âgée », a déclaré l’équipe. écrit dans leur article publié.





« Cette étude souligne l’importance du test d’équilibre unipédal dans la surveillance des sujets âgés dans la communauté, quel que soit leur sexe. »





Les auteurs, dirigés par l’ingénieur biomédical Asghar Rezaei de la clinique Mayo, espèrent que leurs résultats pourront améliorer les programmes de formation destinés à la population âgée, en maintenant leur indépendance physique le plus longtemps possible.





Un test d’équilibre unipédal est souvent utilisé chez les personnes âgées, car l’équilibre est une mesure connue du vieillissement neuromusculaire.





UN étude de 1997par exemple, ont découvert que ceux qui sont incapables de rester en équilibre sur une jambe pendant 5 secondes couraient plus de deux fois le risque de chute future avec blessure, ce qui indique leur niveau de fragilité physique. Ce type de test peut également allusion à des problèmes neurologiques.





La nouvelle étude examine pendant combien de temps une personne devrait être capable de rester en équilibre, compte tenu de son âge.





Parmi un groupe de 40 personnes en bonne santé, âgées de 50 ans et plus, les chercheurs ont découvert que la durée pendant laquelle une personne pouvait se tenir debout sur sa jambe non dominante diminuait d’environ 2,2 secondes par décennie, quel que soit son sexe.





Le temps passé debout sur la jambe dominante a diminué de 1,7 seconde par décennie. Lorsqu’elle se tenait debout sur une jambe, le nombre de fois où une personne se balançait sur place n’était pas lié à l’âge.





Bien que la cohorte soit petite, ce simple test d’équilibre a montré des déclins significatifs liés à l’âge – plus encore que les mesures de force musculaire, comme la préhension, ou l’extension du genou contre résistance.





La vitesse de marche, quant à elle, n’a montré aucun changement significatif selon l’âge.

« Cette découverte est significative parce que [balance] la mesure ne nécessite pas d’expertise spécialisée, d’outils avancés ou de techniques de mesure et d’interprétation, » ils ajouter. « Cela peut être facilement réalisé, même par les individus eux-mêmes. »





Chaque test d’équilibre effectué dans le cadre de l’étude a duré 30 secondes. Il a d’abord été demandé aux participants de se tenir sur les deux jambes, les yeux ouverts et les bras le long du corps. Ensuite, ils ont fait la même chose, les yeux fermés.





En soulevant leur jambe dominante, les participants répétaient ensuite la tâche aussi longtemps qu’ils le pouvaient, les yeux ouverts puis fermés. La jambe non dominante a également été testée.





Les participants se tenaient sur une plaque mesurant leur centre de pression afin que tout balancement subtil puisse être capturé et analysé.





« Alors que tous les sujets étaient capables de maintenir facilement leur équilibre lors des tests de position bilatérale, nos résultats ont montré que leur [postural sway] les mouvements augmentaient considérablement avec l’âge », a déclaré l’équipe écrit.





Cependant, lorsqu’il s’agissait de se tenir debout sur une jambe, le balancement n’était pas un signe de déclin lié à l’âge.





Les résultats suggèrent que le balancement est un phénomène courant lorsque l’on se tient debout sur une jambe, mais lorsqu’il se produit lorsque l’on se tient debout sur deux jambes, cela peut indiquer un problème.





« L’équilibre est une mesure importante car, en plus de la force musculaire, il nécessite un apport de la vision, du système vestibulaire et des systèmes somatosensoriels. » dit l’ingénieur biomédical Kenton Kaufman de la clinique Mayo.





« Les changements d’équilibre sont remarquables. Si vous avez un mauvais équilibre, vous risquez de tomber, que vous bougeiez ou non. Les chutes représentent un risque grave pour la santé et de graves conséquences. »

L’étude a été publiée dans PLOS UN.