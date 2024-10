Se tenir debout davantage ne réduirait pas le risque de maladies cardiovasculaires, mais pourrait augmenter les maladies circulatoires, selon une recherche

La position debout a gagné en popularité parmi les personnes qui cherchent à compenser les méfaits d’un mode de vie sédentaire, souvent causés par le fait de passer de longues journées assises devant l’ordinateur, la télévision ou le volant. Les bureaux debout sont devenus une option populaire parmi les employés de bureau, et dans d’autres secteurs comme la vente au détail, les travailleurs peuvent choisir de rester debout plutôt que assis.

Cependant, leurs efforts pourraient ne pas produire le résultat escompté. Une nouvelle recherche de l’Université de Sydney a montré qu’à long terme, rester debout plutôt qu’assis n’améliore pas la santé cardiovasculaire (maladie coronarienne, accident vasculaire cérébral et insuffisance cardiaque) et pourrait augmenter le risque de problèmes circulatoires liés à la position debout, tels que les varices. veines et thrombose veineuse profonde.

L’étude, publiée dans le Journal international d’épidémiologie ont également constaté que rester assis plus de 10 heures par jour augmentait à la fois le risque de maladie cardiovasculaire et d’incidence orthostatique, renforçant ainsi la nécessité d’une plus grande activité physique tout au long de la journée. La recherche note également que rester debout plus longtemps n’est pas associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires.

L’auteur principal de la Faculté de médecine et de santé et directeur adjoint du centre de recherche Mackenzie Wearables du Centre Charles Perkins, le Dr Matthew Ahmadi, a déclaré qu’il existait d’autres moyens pour les personnes ayant un mode de vie sédentaire d’améliorer leur santé cardiovasculaire.

« Ce qu’il faut retenir, c’est que rester debout trop longtemps ne compensera pas un mode de vie autrement sédentaire et pourrait être risqué pour certaines personnes en termes de santé circulatoire. Nous avons constaté que rester debout plus longtemps n’améliore pas la santé cardiovasculaire à long terme et augmente le risque de problèmes circulatoires. problèmes », a déclaré le Dr Ahmadi.

Bien que les chercheurs aient constaté qu’il n’y avait aucun bénéfice pour la santé à rester debout plus longtemps, ils ont mis en garde contre le fait de rester assis pendant de longues périodes, recommandant aux personnes régulièrement sédentaires ou debout pendant de longues périodes de planifier des mouvements réguliers tout au long de la journée.

« Pour les personnes qui restent assises régulièrement pendant de longues périodes, y compris beaucoup de mouvements accidentels tout au long de la journée et des exercices structurés peuvent être une meilleure façon de réduire le risque de maladie cardiovasculaire », a déclaré le professeur Emmanuel Stamatakis, directeur du Mackenzie Wearables Research Hub. .

« Prenez des pauses régulières, promenez-vous, allez à une réunion à pied, utilisez les escaliers, faites des pauses régulières lorsque vous conduisez sur de longues distances ou profitez de l’heure du déjeuner pour vous éloigner du bureau et faire un peu de mouvement. En Australie, nous entrons maintenant dans les mois les plus chauds, le temps est donc parfait pour faire de l’exercice à l’abri du soleil et vous aider à bouger », a-t-il déclaré.

Les recherches du professeur Stamatakis et du Dr Ahmadi publiées plus tôt cette année ont révélé qu’environ 6 minutes d’exercice vigoureux ou 30 minutes d’exercice modéré à vigoureux par jour pourraient contribuer à réduire le risque de maladie cardiaque, même chez les personnes très sédentaires pendant plus de 11 heures. un jour.

L’étude a été menée à l’aide de données sur les problèmes cardiaques et les maladies circulatoires prises sur une période de sept à huit ans auprès de 83 013 adultes britanniques qui n’étaient pas atteints de maladie cardiaque au départ, mesurées à l’aide d’appareils portables de qualité recherche, semblables à une montre intelligente.

Les données utilisées dans l’étude n’ont pas été explicitement collectées sur l’utilisation d’un bureau debout ; au lieu de cela, il a mesuré les impacts cardiovasculaires et circulatoires d’une position debout accrue. L’utilisation d’un bureau debout dans cette étude ne représente probablement qu’une très petite fraction de la position debout totale.