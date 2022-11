« Se souvenir et honorer le service de quelqu’un ». Darien VFW commémorera la Journée des anciens combattants avec une cérémonie – Shaw Local

Lorsque Marty Schaefer est devenu membre de Darien Veterans of Foreign Wars Post 2838 il y a plus de dix ans, il ne vivait nulle part près de la ville.

Il ne résidait même pas dans le pays, en fait.

C’était en 2010 et le réserviste de l’armée avait été déployé en Afghanistan. Et c’est alors que Schaefer a été contacté par Matt Goodwin, membre du Post 2838. Les deux avaient fait partie de la même unité de l’armée à la fin des années 1990 et s’étaient déployés ensemble en Irak en 2007.

“Matt a dit : ‘Hey, notre VFW a décidé que nous allons payer les cotisations annuelles pour tout membre qui est déployé, vous pouvez donc vous inscrire gratuitement. Alors là, je suis assis à travers le monde en Afghanistan en train de regarder une fusée passer et je me dis, ‘Bien sûr’ », a déclaré Schaefer.

Il a finalement été déployé deux fois de plus avant de terminer son service et de retourner aux États-Unis en 2012.

“Et je suis membre du poste depuis”, a déclaré Schaefer, 53 ans, qui vit maintenant à Aurora. « Il n’y avait aucune obligation pour moi, mais quand j’ai rencontré ce groupe de personnes, j’ai vraiment apprécié d’être avec eux, ainsi que le fait qu’il s’agissait d’une organisation très axée sur le service. Et pas seulement pour les anciens combattants, mais pour la communauté locale. Les postes de VFW dans tout le pays participent à leurs communautés de mille manières différentes.

L’un des événements communautaires organisés par Post 2838 est la commémoration annuelle de la Journée des anciens combattants. La cérémonie est prévue pour le 11 novembre à 11 heures, au mémorial des anciens combattants dans le parc communautaire de Darien, situé à la 71e rue et à Clarendon Hills Road.

La cérémonie comprendra le groupe Hinsdale South High School jouant de la musique patriotique et le maire de Darien Joseph Marchese comme conférencier principal.

Les membres de Post 2838 sont reconnaissants du soutien de la ville à l’effort.

« C’est une relation symbiotique, car nous soutenons de nombreuses autres organisations civiques de la ville », a déclaré Schaefer.

Le poste, par exemple, s’associe au Darien Lions Club, à la Chambre de commerce de Darien et au Darien Park District, ainsi qu’à plusieurs écoles de la région et à d’autres organisations locales pour fournir des heures de service communautaire et des dollars à Darien et aux communautés environnantes. De plus, les membres soutiennent activement le VFW National Home for Children, qui soutient les familles des militaires et des anciens combattants éligibles au VFW en cas de besoin avec une aide au logement, à l’éducation et à la recherche d’emploi.

Ces jours-ci, environ 100 anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale aux conflits actuels composent le poste 2838. Ils comprennent des individus des postes de Burr Ridge, Westmont et Hinsdale VFW alors qu’ils consolidaient leurs opérations. L’organisation espère en attirer davantage, en particulier ceux de la Jeune génération.

“Nous avons constaté que de nombreux vétérans plus jeunes qui viennent de terminer une tournée en service actif cherchent à démarrer leur carrière ou leur famille ou à acheter une maison”, a déclaré Schaefer. « Beaucoup de choses se passent pour eux, alors ils ne considèrent pas nécessairement l’organisation d’anciens combattants comme une priorité à ce moment-là. Une fois qu’ils se sont installés dans leur vie et leur carrière et qu’ils ont terminé leurs études, il leur est plus facile de trouver du temps pour s’impliquer.

Les organisateurs de l’événement espèrent voir une large participation communautaire vendredi.

« La Journée des anciens combattants est le moment où nous nous souvenons des anciens combattants qui sont toujours avec nous », a déclaré Schaefer, qui a été commandant de poste au cours des six dernières années. Nous aurons souvent quelques centaines de personnes à notre cérémonie. C’est une chance pour ces gens d’en faire partie et de se souvenir et d’honorer le service de quelqu’un.

L’événement offre également aux membres du poste l’occasion de s’honorer mutuellement.

“C’est une chance pour nous de regarder à notre gauche et à notre droite et d’honorer le service de ceux qui sont toujours avec nous et autour de nous”, a déclaré Schaefer. “Ce n’est pas une célébration de la guerre mais une célébration des gens qui ont mis leur vie de côté et sont allés répondre à l’appel quand cette nation le leur a demandé.”

Pour plus d’informations sur l’événement de la Journée des anciens combattants, visitez vfw2838.org ou Darien Memorial Post 2838 sur Facebook.