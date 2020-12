Vous n’auriez pas pu le garder secret ces jours-ci. La façon dont il l’a fait à l’époque reste un mystère.

C’était Liverpool vs Roma, en mars 2002, et à l’époque où la Ligue des champions avait eu deux phases de groupes.

Les Reds avaient navigué à travers le premier, mais ils étaient sans victoire après cinq matchs du second, attirant quatre d’entre eux pour au moins rester avec un cri. Un cri sourd, mais un cri tout de même.

Entrez la Roma de Fabio Capello, les champions italiens et une équipe qui semblait avoir terminé la qualification en battant Barcelone 3-0 plus tôt dans le groupe.

Tout ce que Capello, Gabriel Batistuta, Francesco Totti et les Romains avaient à faire était d’éviter de perdre par deux buts nets à Anfield et ils seraient à bout. Et bien, oui, vous savez ce qui est arrivé ensuite. Nous n’en parlerions pas ici si ce n’était pas le cas.

Mais alors que maintenant tous ces trucs de la « célèbre soirée européenne d’Anfield » pouvaient être essayés, testés et un peu ennuyeux pour certains compte tenu des récents succès sous Jurgen Klopp, c’était encore assez frais pour une nouvelle génération de supporters de Liverpool au début de cette siècle.

Avant la saison 2000/01, les succès européens avaient tous été dans les livres, mais lorsque l’équipe de Gerard Houllier a remporté la Coupe UEFA pour l’ajouter à une Coupe de la Ligue, une Coupe d’Angleterre et éventuellement les trois premiers, alors quelque chose a bougé.

Ensuite, il a menacé de s’effondrer de la manière la plus dévastatrice.