Se souvenir du premier titre d’Andy Murray à Wimbledon 10 ans plus tard | Actualités Tennis

Vous souvenez-vous quand Andy Murray a mis fin à l’attente de 77 ans de la Grande-Bretagne pour un champion du simple masculin à Wimbledon ? Cela fait 10 ans aujourd’hui depuis ce dimanche inoubliable où il a vaincu le vieil ennemi Novak Djokovic.

L’année précédente s’était terminée avec Murray étouffé par les larmes sur le court central après la défaite de Roger Federer lors de sa première finale.

Mais à peine 12 mois plus tard, et avec un premier titre du Grand Chelem tant attendu à son actif à New York, l’Écossais a affronté un autre de ses principaux bourreaux avec l’histoire à portée de main.

Une semaine avant Wimbledon, Murray a remporté son troisième titre du Queen’s Club en battant Marin Cilic avant de finalement mettre fin à l’attente de 77 ans de la Grande-Bretagne pour un champion du simple masculin.

Les livres d’histoire montrent que Murray a battu Djokovic en deux sets, 6-4 7-5 6-4, mais même lorsqu’il a servi pour le match dans un jeu tortueux qui résumait en quelque sorte toutes ses luttes, il se sentait toujours sur le fil du rasoir.

Dans un match dominé par de longs échanges de base, l’Écossais a laissé filer trois points de championnat lors d’un dernier match éprouvant.

À la quatrième occasion, Djokovic a giflé un faible retour de revers dans le filet et les célébrations – mélangées à beaucoup de soulagement – ont enfin pu commencer.

L’Écossais a fondu en larmes de joie en réclamant le titre qui lui avait échappé pendant si longtemps qu’une vague de célébrations s’est répercutée à travers le pays.

Image:

L’Écossais est devenu le premier joueur britannique à remporter le titre du simple masculin de Wimbledon pendant 77 ans





Dans la loge des joueurs, sa mère Judy Murray a pleuré librement tandis que sa petite amie Kim Sears semblait retenir ses larmes alors que le n ° 1 britannique embrassait son trophée bien mérité. Fred Perry avait été le dernier vainqueur britannique du simple masculin à Wimbledon en 1936.

La réaction de Murray était une pure joie aux yeux écarquillés mêlée d’incrédulité avant que l’énormité de tout cela ne le rattrape.

« Je me souviens que c’était incroyablement stressant, puis à la fin, un énorme soulagement », dit-il à propos de la victoire.

« Après le match, j’étais épuisé. Vingt ou 30 minutes après notre sortie du terrain, j’étais assis avec ma femme et je voulais dormir. Ce n’est généralement pas ce que vous ressentez après un match, normalement l’adrénaline rend difficile de dormir mais j’étais complètement épuisé après le match. »

Image:

Murray est tombé sur le gazon sacré de Wimbledon après avoir battu Djokovic lors d’une finale de marathon





Murray admet être « incroyablement nerveux avant la finale » et a estimé que son équipe était « vraiment nerveuse » également.

« Ils avaient du mal à le cacher », a révélé l’Ecossais. « Mon préparateur physique, quand on faisait l’échauffement d’avant-match, il tâtonnait tous les ballons pendant les exercices de réaction. »

Même « Old Stone Face » Ivan Lendl, l’entraîneur qui avait contribué à faire de Murray un champion du Grand Chelem, n’était pas à l’abri de la tension.

« Ivan ne parle généralement pas beaucoup, mais avant la finale, il parlait beaucoup et je sentais que mon équipe le ressentait également », ajoute Murray.

Image:

Cela fait dix ans depuis la victoire mémorable de Murray sur Djokovic pour remporter son premier Wimbledon





Pour son adversaire, les souvenirs sont bien sûr très différents, même si Djokovic pourrait trouver le bonheur au milieu de sa déception pour le rival d’à peine une semaine son aîné contre qui il courait depuis l’enfance.

« Ce n’était pas un super résultat pour moi évidemment au final, douloureux de perdre une finale de Grand Chelem, surtout la finale de Wimbledon », confie Djokovic.

« Mais j’étais content pour Andy parce qu’il le méritait. Il travaillait si dur pour mettre la main sur le titre de Wimbledon.

« Je devais le féliciter car il était un meilleur joueur ce jour-là et c’était en quelque sorte un scénario parfait pour la Grande-Bretagne et pour lui en tant que joueur britannique de gagner à Wimbledon sur le court central. »

Image:

Murray a célébré sa victoire devant ses fans adorateurs au All England Club





L’expérience n’a pas du tout été la même pour le frère de Murray, Jamie, qui était notamment absent parmi la famille et les amis soutenant le courtside écossais.

« J’ai regardé la finale sur un ordinateur portable à Stuttgart avec ma femme », raconte le spécialiste du double, qui était déjà passé à son prochain tournoi.

« Bien sûr, cela aurait été formidable d’être là pour le voir gagner, mais la réalité était que ce n’était définitivement pas une chose sûre. Il jouait contre Novak, il avait perdu un tas de finales à ce moment-là.

« J’étais juste content qu’il ait gagné. Je me fichais vraiment de l’avoir raté. De toute évidence, c’était une situation étrange de se retrouver à regarder le match. Le flux n’était même pas particulièrement génial.

« Je sais ce que cela signifiait pour lui de finalement mettre la main sur le trophée. Je ne me souviens même pas de ce que c’était quand je l’ai vu. Tout s’était en quelque sorte calmé à ce moment-là. C’était un peu boiteux mais c’est juste le comme c’était. »

Image:

Djokovic a admis être « heureux » pour Murray





La victoire de Wimbledon a cimenté la place de Murray parmi les grands sportifs britanniques, et il l’a suivie trois ans plus tard avec un deuxième titre.

Jamie ne pense pas que la réalisation de son plus grand objectif ait changé son frère, déclarant: « Il était toujours incroyablement motivé pour faire de son mieux sur le terrain et essayer de gagner plus de tournois du Grand Chelem, ce que son talent méritait probablement.

« C’était un moment incroyable au tennis où ces quatre gars jouaient en demi-finale et en finale de chaque grand tournoi.

« Ils ont tout aspiré pendant si longtemps. Je sais qu’Andy n’en a remporté que trois, mais il a disputé 11 finales de Grand Chelem, ce qui est une carrière folle quand on y pense. »

Murray a de nouveau remporté la couronne de Wimbledon en 2016, battant le Canadien Milos Raonic et lui donnant un troisième titre du Grand Chelem après son succès à l’US Open de 2012.