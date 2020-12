Le Dr Mahinder Watsa, le spécialiste de la santé sexuelle et chroniqueur le plus populaire de l’Inde, est décédé à Mumbai. Il avait 96 ans. Sa famille a annoncé la nouvelle de sa disparition dans un communiqué et a déclaré: « Papa était un homme aux multiples dimensions. Il a vécu une vie glorieuse et selon ses conditions. Aujourd’hui, nous aimerions célébrer sa vie telle qu’il est passée. pour rejoindre sa bien-aimée Promila. «

Watsa a grandi dans l’Inde indivise et a étudié la médecine pour devenir ob-gynec. Cependant, il s’est retrouvé à conseiller des femmes enceintes et à aider dans les cas de querelles matrimoniales et d’abus sexuels. Au début de sa carrière dans les années 1960, Watsa a dispensé des conseils médicaux dans un magazine féminin. Il a également travaillé comme consultant pour la Family Planning Association of India (FPAI).

Plus tard, il a commencé le conseil et l’éducation sexuelle dans les années 1980 alors qu’il abandonnait sa pratique.

Outre son travail dans le domaine de l’éducation sexuelle et de la planification familiale, sa chronique Demandez au Sexpert dans Miroir de Mumbai était quelque chose qui le distinguait car il répondait aux questions des gens avec diligence, mais avec esprit et humour. En fait, c’est Watsa qui a inspiré le personnage de Boman Irani – le sexologue Dr Vardhi, dans le film de Mikhil Musale Fabriqué en Chine (2019).

Avec le genre de profession qu’il a choisi pour lui-même, le Dr Watsa était naturellement inondé de nombreuses questions étranges sur le sexe. C’était également à une époque où Internet n’existait pas et où l’accès à l’éducation sexuelle était limité.

L’une des myriades de questions étranges sur le sexe que le Dr Watsa a reçues provenait d’un homme qui disait qu’il se sentait attiré par sa chèvre et voulait savoir si le sentiment était normal. Le médecin l’a tué en une ligne en disant à l’homme de demander à la chèvre ce qu’elle ressentirait à ce sujet.

Nous avons rassemblé quelques spécimens de la chronique du Dr Watsa qui témoigne de son expertise en esprit.

Si une femme se rend chez ses parents après sa belle-famille, comment savoir si elle a eu des relations sexuelles avec son ancien petit ami lors de la visite?

A. Cherchez-vous à être détective ou détective privé pendant votre temps libre? Il n’y a aucun moyen de savoir, il est donc préférable de faire confiance à votre femme.

Je fantasme sur différents hommes tout en ayant des relations sexuelles avec mon mari. Cela pourrait-il être considéré comme une infidélité? Que devrais-je faire? Je ne me sens pas attirée par mon mari.

Il n’y a rien de mal à jouer des fantasmes dans votre esprit tant que cela n’affecte pas votre relation autrement. Entretenez votre relation avec votre mari et apprenez à le connaître plus intimement. Il se peut qu’il soit meilleur que quiconque a figuré dans vos fantasmes.

J’ai 16 ans et demi et mon pénis mesure 4,3 pouces de long, 1,5 pouces d’épaisseur (en érection). Sinon, il rétrécit à 1 pouce d’épaisseur. Je n’ai pas encore fait pousser de barbe ni développé de muscles. J’ai également subi une perte de poids récemment. Suis-je en train de développer des signes de puberté? Pourquoi mon pénis est-il court?

Arrêtez de ressembler à un tailleur. Laissez vos organes génitaux tranquilles et concentrez-vous sur l’exercice quotidien et une alimentation saine. Les organes génitaux s’en occuperont? moi. Vous êtes déjà dans vos années de puberté.

J’ai 18 ans et mes testicules sont plus gros que ceux que je vois dans les films. Dois-je porter un support toute la journée?

Regardez-vous des films avec une règle dans une main? Alors pourquoi ne pas mesurer les oreilles et d’autres parties du corps. En cas de doute, consultez votre médecin.

Après avoir fait l’amour quatre fois par jour, je me sens faible le lendemain. Pendant environ cinq minutes, ma vision devient vide et je ne vois rien correctement. Veuillez aider.

Qu’attendez-vous? Des cris de bravoure et je suis un champion dans toute la ville?

Ma famille demande que je me marie. Comment puis-je savoir si la fille est vierge?

Je vous suggère de ne pas vous marier. À moins que vous ne nommiez des détectives, il n’y a aucun moyen de le savoir. Épargnez toute pauvre fille de votre esprit suspect

Si un homme et une femme se masturbent en même temps, en pensant au sexe, cela peut-il conduire à une grossesse?

Il n’y a pas d’anges pour porter vos spermatozoïdes à la personne dont vous rêvez. La fantaisie vous donne du plaisir, mais ne fait rien de plus.