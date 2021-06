Se souvenir du bronze olympique de la star du tennis à Atlanta 1996

L’un des fils préférés de l’Inde, Leander Paes est entré dans l’histoire il y a environ 25 ans lorsqu’il a remporté une médaille olympique aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996, ce qui allait être l’accomplissement le plus important de son illustre carrière. A l’occasion de son 48e anniversaire le 17 juin, on ne peut s’empêcher de réfléchir aux magnifiques souvenirs qu’il a légué à une nation.

Léandre Paes, qui a huit titres en double du Grand Chelem à son actif et 10 championnats du Grand Chelem en double mixte, mais on se souvient surtout de son exploit épique aux Jeux olympiques d’Atlanta lorsqu’il est devenu le premier Indien depuis 1952 à remporter une médaille olympique individuelle.

Leander Paes, 22 ans, a effectué un voyage « magique et mystique » dans la ville de Géorgie, aux États-Unis, pour écrire l’un des chapitres les plus importants de l’histoire olympique de l’Inde.

« Pour 1,4 milliard de personnes, lorsque vous allez là-bas pour jouer aux Jeux olympiques, c’est un sentiment complètement différent », a déclaré Paes à Olympic Channel en se souvenant de son voyage à Atlanta.

Paes s’était préparé pour Atlanta avec une vision semblable à celle d’un cheval, prenant des vacances du Pro Tour pour jouer dans un tournoi avec une altitude similaire aux circonstances auxquelles il serait confronté à Stone Mountain.

Cependant, lorsqu’il a atteint les Jeux olympiques, il a été tiré contre Pete Sampras, la légende qui était à son apogée.

« Tous mes contemporains me tapaient dans le dos comme ‘aah ! pas de chance, c’est un tirage difficile ». Mais j’ai en quelque sorte senti qu’il y avait une magie à Atlanta, quelque chose de mystique qui est très difficile à exprimer », se souvient Paes.

Et c’était vraiment magique ! Sampras s’est retiré et le local Richey Reneberg est venu prendre cette place.

Paes a commencé son voyage olympique par une défaite contre Reneberg au premier tour, mais a remporté huit sets consécutifs pour se rendre en demi-finale contre une autre superstar, Andre Agassi.

Il a perdu contre Agassi 7-6, 6-3 mais le voyage est devenu plus difficile à partir de là.

Les tendons du poignet de Paes ont éclaté pendant la demi-finale et il a été contraint de porter un plâtre dur pendant les 24 heures suivantes. Cependant, cela s’est avéré être le début de la longue carrière de Paes en tant que boxeur.

« Le matin du match pour la médaille de bronze, quand je suis venu affronter Fernando Meligeni, un de mes amis brésiliens, l’un de mes chers amis en tournée, j’ai réalisé que c’était plus l’esprit que la matière ce jour-là », a expliqué Paes.

Paes a perdu le premier set 3-6 et servait à 1-2; 30-40 dans le second, quand « quelque chose de magique s’est produit et je suis entré dans ce que nous, les athlètes appelons ‘la zone' ».

« Où vous ne vous souvenez vraiment pas de ce qui s’est passé pendant cette période de 45 minutes. Quand j’ai sauvé la balle de break, gagné ce match, gagné ce deuxième set et servi pour le match à 5-4 dans le troisième, je suis entré dans une zone où la foule, l’ambiance et la situation de pression, toutes les nuances de ce qui s’est passé , je ne me souviens même pas du point parce que j’étais dans une telle transe », a déclaré Paes.

Il a remporté les deuxième et troisième sets 6-2, 6-4 respectivement, pour remporter le bronze.

L’image d’un jeune Paes émotif debout sur le podium avec les larmes aux yeux et la fierté sur le visage est encore fraîche et c’est un souvenir qui ne s’effacera jamais.

Paes détient également le record du plus grand nombre de victoires en double en Coupe Davis, et il est l’un des joueurs de tennis les plus célèbres que l’Inde ait jamais eu.

