La chaîne YouTube de La MonaLisa, Ruiz et Monalisa Perez présentant des extraits de leur vie quotidienne et des farces idiotes (Perez donnant à Ruiz un beignet saupoudré de poudre pour bébé au lieu de sucre en poudre, etc.) n’avait pas vraiment décollé, alors le couple du Minnesota a décidé de monter. la mise.

Ruiz prévoyait d’inaugurer une nouvelle chaîne, Dammit Boy, avec une vidéo de Perez lui tirant une balle dans la poitrine à travers une encyclopédie cartonnée d’un pouce et demi d’épaisseur. Il s’était entraîné en tirant sur un autre livre épais pour s’assurer qu’il arrêterait une balle.

« Ma chaîne va être composée de beaucoup de trucs dingues », a déclaré Ruiz, 22 ans, en juin 2017 dans ce qui était censé être la première vidéo de Dammit Boy. « Du divertissement juste pour vous les gars. Mon truc est fou … Avec ceci étant ma première vidéo, j’espère capturer tout mon public, comme ça », dit-il en claquant des doigts.

« Je ne peux pas faire ça bébé, j’ai tellement peur. Mon cœur bat … » dit Perez en l’encourageant à tirer. «Bébé, si je te tue, qu’est-ce qui va arriver dans ma vie? Genre, non, ce n’est pas bien… je ne veux pas être responsable. Il lui a assuré que tout irait bien, tant qu’elle a frappé le livre (où il avait griffonné au milieu, « plz hit here ») et qu’elle a appuyé sur la détente.

« Oh, merde, » dit Ruiz en réalisant qu’il avait été abattu. Il était mort avant de pouvoir être transporté par avion vers un hôpital.

«Je n’ai vraiment aucune idée de ce qu’ils pensaient», a déclaré le shérif du comté de Norman Jeremy Thornton dit au New York Times. « Je ne comprends tout simplement pas la jeune génération qui essaie d’obtenir ses 15 minutes de gloire. »

Une transcription de la vidéo jamais publiée faisait partie d’une affaire pénale contre Perez, qui a été condamné à 180 jours de prison après Plaider coupable à un homicide involontaire coupable au deuxième degré. Aussi dans le cadre d’elle accord de plaidoyer signalé, il lui était interdit de profiter de quelque façon que ce soit de son histoire vraiment bizarre et à vie de ne pas posséder une arme à feu.

Elle a repris le vlog en juillet 2018.

Dans un vidéo intitulée « Ce n’est pas seulement facile, qui a attiré plus de 12 000 vues, Perez a déclaré: « Une tristesse m’envahit profondément, j’ai l’impression que Pedro me manque beaucoup, les gars. J’ai vraiment appris à ne montrer aucune de mes émotions. J’ai vraiment tout supprimé. de mes sentiments à l’intérieur de moi parce que je ne veux rien ressentir. C’est vraiment difficile pour moi d’être émotif maintenant … Je pleure, mais pas souvent. Surtout pas devant les gens. «