Des pompiers et des civils se sont rassemblés au pied de Knox Mountain à Kelowna dimanche matin (11 septembre) pour la montée d’escalier annuelle en souvenir des pompiers perdus lors de l’horrible attentat terroriste du 11 septembre.

Le pompier Torrey McLeran de la station 1 a participé pour la deuxième fois.

“Ils ont dû gravir 110 étages, je crois”, a déclaré McLeran à propos de ceux qui se sont battus sur les lignes de front lorsque les tours jumelles ont été frappées. “Nous faisons juste quelque chose pour commémorer cela.”

Les pompiers de Kelowna ont mis leur équipement complet pour l’ascension, certains portant une lance à incendie sur leur épaule.

“C’est un bon moyen de se souvenir, car c’est physique”, a déclaré McLeran, notant qu’il transportait environ 60 à 70 livres d’appartement. “C’est comme porter un habit de neige.”

Une petite cérémonie a eu lieu à 9 h avec des remarques de la part des membres du service d’incendie de Kelowna et la lecture de la prière du pompier.

La marche a permis de recueillir des fonds pour le Kelowna Burn Fund.

C’est le 21e anniversaire des attentats du 11 septembre contre les tours jumelles.

