Ceci est un extrait de The Buzzer, qui est le bulletin électronique quotidien de CBC Sports. Restez au courant de l’actualité sportive en vous inscrivant ici.

La reine Elizabeth II, décédée hier à l’âge de 96 ans, a régné sur la Grande-Bretagne et le Commonwealth pendant 70 ans. Même si elle n’était pas vraiment une athlète (ce n’est pas vraiment dans la description de poste d’un monarque), Sa Majesté a eu de nombreux contacts notables avec le monde du sport au cours de ses sept décennies sur le trône – certains impliquant des athlètes canadiens. Voici quelques-uns:

La reine laisse tomber la rondelle

Dans le cadre de la célébration de son jubilé d’or en 2002 marquant 50 ans sur le trône, Elizabeth II a visité le Canada et a assisté à un match de pré-saison de la LNH entre les Canucks de Vancouver et les Sharks de San Jose le 6 octobre. Wayne Gretzky (probablement la chose la plus proche de Canadian redevance) l’a emmenée sur le tapis rouge pour centrer la glace, où la reine a exécuté la mise au jeu cérémonielle avec le capitaine des Canucks Markus Naslund et le capitaine des Sharks Mike Ricci. Elle a également été rejointe sur le tapis rouge par Ed Jovanovski et Cassie Campbell, tous deux portant les médailles d’or olympiques de hockey qu’ils avaient remportées avec le Canada plus tôt cette année-là à Salt Lake City. Gretzky et d’autres ont dédicacé la rondelle, qui se trouve maintenant dans les archives royales du château de Windsor.

C’était la première fois qu’Elizabeth II assistait à un match de la LNH en plus d’un demi-siècle, et sa première en tant que reine. En 1951, alors qu’elle était encore princesse Elizabeth, elle assista à un match à Montréal et à une brève exposition caritative au Maple Leaf Gardens entre Toronto et Chicago. Apprenez-en plus sur la mise au jeu de Queen’s à Vancouver en visionnant cette vidéo :

REGARDER | Examen de la fameuse mise au jeu de Queen lors d’un match des Canucks en 2002 :

Le Jubilé de la Reine : La mise au jeu vue dans le monde entier Un extrait du documentaire “The Queen and Canada” de CBC Gem examine la célèbre mise au jeu cérémonielle de la reine lors d’un match des Canucks de Vancouver en 2002.

Les contraires s’attirent

L’impétueux nageur canadien Victor Davis et la stoïque reine n’avaient pas grand-chose en commun, mais leurs chemins se sont croisés deux fois aux Jeux du Commonwealth dans les années 1980. La première fois est survenue aux Jeux de 1982 en Australie, où un Davis enragé a donné un coup de pied sur une chaise au bord de la piscine après que la victoire apparente de la médaille d’or de son équipe de relais ait été annulée par un faux départ. Selon la légende, Davis a fait cela juste devant la reine (le nerf !), qui était dans les gradins ce jour-là. Selon la plupart des témoignages, cependant, la reine avait quitté le bâtiment avant la crise de colère.

Quatre ans plus tard, en Écosse, Davis a fait amende honorable (réelle ou non) en atteignant la boîte du premier rang d’Elizabeth pour lui tendre un frisbee. Apprenez tout sur les contacts de Davis avec la reine en regardant cette vidéo de Rob Pizzo de CBC Sports:

REGARDER | L’histoire méconnue de Victor Davis et de la reine :

L’histoire inconnue de Victor Davis et de la reine Dans l’épisode 2 de notre nouvelle série, Rob Pizzo explique comment l’un des plus grands athlètes canadiens a frôlé la royauté à trois reprises.

Une affaire de famille (royale) à Montréal

Elizabeth II est la seule personne à avoir effectué l’ouverture officielle de deux Jeux olympiques – en 1976 à Montréal et en 2012 à Londres. Après avoir proclamé l’ouverture des Jeux de Montréal — en anglais et en français — au Big O, la fille de la reine, la princesse Anne, a participé à des compétitions équestres. Elle n’a pas remporté de médaille, mais la fille d’Anne, Zara Tindall (la petite-fille aînée de la reine), faisait partie de l’équipe britannique qui a décroché l’argent en concours complet en 2012 à domicile.

Je m’appelle Elizabeth. Reine Elizabeth.

En ce qui concerne les cérémonies d’ouverture olympiques, celles de Londres en 2012 ont été aussi bonnes que possible. La Danny BoyleL’émission dirigée par Paul McCartney comprenait une performance en direct de Paul McCartney, un feu d’artifice sur Pink Floyd et une bonne dose d’humour britannique effronté.

La reine s’est amusée en enregistrer un segment dans lequel James Bond (Daniel Craig) l’a escortée hors du palais de Buckingham pour un tour en hélicoptère jusqu’au stade olympique. Bond et “la reine” ont ensuite été montrés en train de sauter en parachute dans le stade avant, dans la vraie vie, que la monarque elle-même entre dans la salle portant la même tenue qu’elle portait dans la vidéo. Un double cascadeur s’est chargé de la partie parachutisme, bien sûr, mais la volonté de la reine de jouer son rôle a donné le ton à l’un des Jeux olympiques les plus joyeux de mémoire.

Reine de l’arène

À l’époque où les Jets jouaient dans l’Association mondiale de hockey, un portrait géant d’Elizabeth II accroché au mur derrière l’un des filets de l’ancien aréna de Winnipeg. En 1979, lorsque l’équipe a rejoint la LNH et que des ponts supérieurs ont été ajoutés à l’arène pour augmenter la capacité, une nouvelle image de la reine a été commandée pour être accrochée dans les chevrons, entre les drapeaux canadien et américain. Le portrait de 5×7 mètres est resté jusqu’en 1999 (trois ans après le déménagement des Jets à Atlanta) et appartient maintenant à un homme d’affaires local qui dit qu’il va l’afficher pour le public à la suite de la mort de la reine.

Don Cherry était un grand fan du grand portrait de la reine à Winnipeg, mais tout le monde n’était pas d’accord. Bobby Hull, star grossière de la LNH / WHA, et certains de ses coéquipiers des Jets avaient l’habitude de tirer des rondelles dessus, et son fils Brett a révélé dans son autobiographie que certains de leurs enfants le faisaient aussi. “J’aimais aligner les rondelles au centre de la glace et essayer de frapper cet horrible et horrible portrait de la reine Elizabeth accroché au mur de l’arène”, a écrit Brett. (Pour être juste, ce n’est pas le portrait le plus flatteur.) Brett dit qu’il n’a jamais réussi à en mettre un sur la cible, mais les marques de rondelle visibles sur la photo avant qu’elle ne soit restaurée ont montré que d’autres l’ont fait. En savoir plus sur le célèbre portrait de la reine de l’aréna de Winnipeg ici.

En plus de ces moments, la reine a également assisté aux Jeux du Commonwealth de 1978 à Edmonton et à quatre courses de chevaux Queen’s Plate à Toronto entre 1959 et 2010. Les fans de football de son pays se souviendront avec émotion quand elle a remporté le trophée de la coupe du monde au capitaine anglais Bobby Moore après que son équipe ait gagné à domicile en 1966 – toujours le seul titre de Coupe du monde de l’Angleterre. Regardez un montage de certaines des apparitions de la reine lors d’événements sportifs ici.

Par respect pour la reine, tous les matchs de Premier League anglaise de ce week-end ont été reportés, ainsi que les matchs de division inférieure. La tournée européenne du golf a suspendu son tournoi en Angleterre, où les événements de rugby, de cricket, de courses de chevaux, de cyclisme et de boxe ont également été annulés alors que la Grande-Bretagne observe une période de deuil. En savoir plus sur la réponse du monde du sport à la mort de la reine ici.