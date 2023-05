Se souvenir des morts au service du jour de la victoire à Kelowna

Le 8 mai marque la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Une fois de plus, la filiale 26 de la Légion de Kelowna a organisé une cérémonie du jour de la victoire au cimetière Lakeview Memorial.

Le président de la filiale 26, Cory Schieman, a expliqué l’importance de cette journée.

« Une des choses dont la Légion royale canadienne est chargée est de se souvenir des morts. Alors, des jours comme aujourd’hui… ce n’est qu’un des types d’événements que nous estimons nécessaires pour faire connaître la communauté des anciens combattants, les sacrifices que les Canadiens ont faits dans tous les conflits. Le jour de la victoire, le jour du drapeau marque un anniversaire très important pour l’histoire militaire canadienne.

Des élèves du district scolaire 23 ont assisté au service et ont participé en plaçant de petits drapeaux canadiens sur les tombes des anciens combattants.

« Il y a beaucoup d’anciens combattants au Canada dans de nombreux conflits différents. Ces enfants, ces enfants connaîtront des gens qui sont dans l’armée, ils auront des membres de leur famille, et cela aide à la participation. Cela les rapproche de chez eux, donc cela signifie quelque chose pour eux, ce n’est pas seulement quelque chose dont ils parlent depuis des générations.

La cérémonie comprenait le chant de l’hymne national, la lecture de The Last Post et le chant de God Save the King. Un avion de la GRC a effectué un survol vers la fin du service.

Ensuite, les participants ont été invités à rester pour un déjeuner barbecue.