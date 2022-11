Se souvenir des anciens combattants autochtones qui ont risqué leur vie mais ont été dépouillés de leur communauté

La Journée des anciens combattants autochtones est l’occasion de faire une pause et de reconnaître les contributions que les peuples autochtones ont apportées à la protection du Canada et des valeurs canadiennes.

La Première Nation de Westbank a organisé une cérémonie le 8 novembre pour célébrer les anciens combattants autochtones et partager l’histoire de la façon dont le racisme a éclipsé les réalisations des hommes courageux qui se sont battus pour leur pays.

Il est important de reconnaître qu’en plus de risquer leur vie, les peuples autochtones qui ont combattu pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale ont été dépouillés de leur statut d’Indien, a déclaré Jordan Coble, membre du conseil de la Première Nation de Westbank.

Malgré le fait qu’ils aient perdu leur identité, 99 % des hommes éligibles de la bande indienne d’Okanagan se sont enrôlés dans le combat, parce qu’ils croyaient en la cause, a déclaré Coble.

“Cela a rendu le retour aux sources très compliqué”, a déclaré Coble. “Vous rentrez chez vous dans une communauté qui n’est plus la vôtre.”

Coble a expliqué qu’en tant qu’Indien non inscrit, les gens se sentaient déconnectés de leur communauté autochtone tout en n’étant pas acceptés par les colonisateurs.

Se sentir déconnecté de la société a contribué aux traumatismes intergénérationnels qui affectent les peuples autochtones aujourd’hui, a déclaré Coble.

“Nous ne sommes pas ici pour susciter la sympathie… nous sommes ici pour partager notre histoire.”

Il a expliqué que sur le chemin de la vérité et de la réconciliation, les communautés autochtones en sont au stade du partage des vérités et que les gens doivent écouter et apprendre.

« Tout le monde doit comprendre que l’écoute est l’outil le plus important dont nous disposons. “

Coble a déclaré que les gens doivent embrasser la véritable histoire du Canada, même si tout n’est pas agréable.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

City of West KelownaAutochtonesAutochtonesAnciens combattants métisJour du SouvenirAnciens combattants