Se souvenir de son fils : pourquoi un père de Colombie-Britannique achète des gâteaux d’anniversaire pour des inconnus

Ce 23 octobre, comme il le fait depuis trois ans, Mike Gee, un résident de Langley City, se rendra dans une boulangerie locale et demandera s’il y a un gâteau d’anniversaire qui attend d’être récupéré ce jour-là, car il aimerait le payer.

Lorsque Mike explique que c’est sa façon d’honorer la mémoire de son défunt fils, Seamus, à l’occasion de ce qui aurait été son anniversaire, cela peut être un moment « émouvant » pour les gens de la boutique, a-t-il dit.

« J’achèterais un gâteau pour lui, de toute façon », expliqua Mike.

« Je me sens bien en le faisant. »

Il laissera une note à la personne qui a commandé le gâteau expliquant que c’est pour le #seamusgeebirthdaycakechallenge, quelque chose qu’il aimerait voir d’autres personnes relever pour se souvenir des êtres chers qui sont décédés.

« J’espère que ça se propagera », a fait remarquer Mike.

Depuis la mort de Seamus, à l’âge de 16 ans, le 27 octobre 2019, Mike est devenu un militant infatigable pour les initiatives en matière de santé mentale, notamment en collectant des fonds pour Foundry Langley, qui offre un accès gratuit et confidentiel à un soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie pour les jeunes. personnes.

Il a fondé le Seamus Gee Legacy Project à but non lucratif qui aide les étudiants locaux à accéder à des programmes de métiers, ainsi qu’à des programmes sportifs communautaires et scolaires.

Pour Mike, son activisme fait « partie de la gestion de la perte. Je trouve cela thérapeutique dans le cadre de ma guérison.

Le dimanche 4 juin, la deuxième promenade annuelle de 3K Seamus aura lieu dans le parc régional de Campbell Valley, au niveau de la 8e avenue et de la 204e rue.

Les inscriptions ouvriront à 10h et la marche devrait commencer à 11h.

L’inscription à l’avance en ligne peut être effectuée sur la page Facebook de l’événement « 2023 Seamus’ Stroll ».

Plus d’informations peuvent être trouvées sur la page Facebook « Seamus Gee Legacy Project ».

Il y aura un barbecue de dons indirects, exploité par les pompiers du canton de Langley.

Les dons peuvent être faits à canadahelp.org « Seamus’ Stroll for a Stronger Community » ou apportés en personne le jour de l’événement. Les dons seront acceptés jusqu’au 11 juin.

Un mémorial en ligne a décrit Seamus comme « une âme gentille et douce avec un cœur massif [who] était courageux et délicieusement brillant, un amoureux de tous les animaux et de la nature, il était aventureux et avait un esprit très curieux.

Mike veut que l’on se souvienne de Seamus comme d’un enfant serviable et attentionné « qui aiderait ses camarades de classe avec des projets, [and do] pareil avec ses amis. S’ils avaient besoin d’une épaule, il était là pour eux.

« Je ne veux pas qu’il soit oublié », a déclaré Mike.

« Personne ne devrait l’être. »

