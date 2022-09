Se souvenir de Sidharth Shukla: Shehnaaz Gill explique pourquoi elle a rendu une chanson hommage à la défunte star de Bigg Boss [Watch]

Il est encore difficile de croire que Sidharth Shukla n’est plus parmi nous. Le 2 septembre 2022, ce sera le premier anniversaire de la mort de l’acteur. Sidharth était très proche de Shehnaaz Gill. Les deux se sont rencontrés lors de leur passage dans Bigg Boss 13 et sont devenus des amis très proches. Il y a même eu des rapports selon lesquels après le spectacle, ils ont commencé à se fréquenter. Après la disparition de Sidharth, Shehnaaz a lancé une chanson intitulée Tu Yaheen Hai qui était un hommage à l’acteur. Récemment, dans une interview, Shehnaaz a expliqué pourquoi elle avait décidé de rendre hommage à Sidharth et était également émue en en parlant.