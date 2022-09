Se souvenir de Sidharth Shukla : la dernière performance de la star de Bigg Boss avec Shehnaaz Gill devient virale avant son premier anniversaire de décès

C’était sa dernière performance avec Shehnaaz Gill aux yeux du public. Sidharth Shukla a quitté le monde le 2 septembre 2021 et sa disparition prématurée a brisé ses fans et sa famille ainsi que Shehnaaz Gill. Le couple et a fait une apparition dans l’émission de télé-réalité de danse où la jeune fille a ouvertement exprimé son amour pour lui et a laissé Sidharth rougir. Sidharth Shukla et Shehnaaz Gill sont devenus le couple préféré du champion après le passage dans Bigg Boss 13. Certains rapports ont affirmé que le couple serait également marié, mais après en avoir décidé autrement. Sidharth Shukla, on se souviendra toujours de vous. Le VRAI patron.