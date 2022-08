Se souvenir de Sidharth Shukla: BFF Ken Ferns révèle comment le gagnant de Bigg Boss 13 était super possessif à propos de ses amis avec cette anecdote de Goa [Exclusive]

Sidharth Shukla a laissé une marque indélébile sur les fans de Bigg Boss, et sa carrière à la télévision a été l’une des plus réussies. Alors que les fans adoraient sa personnalité sur Bigg Boss 13 et adoraient ses personnages comme Shivraj Shekhar de Balika Vadhu ou Parth de Dil Se Dil Tak, on ne sait pas grand-chose au-delà de cela. Dans le cadre de notre série, nous discutons avec des personnes proches de lui afin que ses fans fidèles et aimants puissent connaître leur star d’un peu plus près. Son ami créateur de mode Ken Ferns a révélé des détails très intéressants sur leur amitié et sur le genre de personne qu’il était.

Il nous raconte : “En 2020, nous sommes allés à Goa pour un tournage. Nous voyagions pour la première fois après la pandémie, et j’avais envie de faire la fête. Je suis Goan, et j’ai beaucoup d’amis là-bas. Je me souviens de Sidharth après le travail et j’ai beaucoup fait la fête, puis j’ai quitté l’endroit pour faire la fête avec mes autres amis. Le lendemain, j’ai vu que Sidharth ne me parlait pas. Quand il a parlé, il était très impoli. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi se comporter comme ça. J’ai essayé de demander mais j’ai eu des rebuffades grossières un certain nombre de fois. Plus tard, il m’a demandé de venir sur le balcon. Vous ne le croirez pas, Sidharth était contrarié car j’avais fait la fête avec d’autres personnes le laissant seul. Je viens de ne pouvait pas le croire.”

Parlant plus loin, Ken Ferns a déclaré: “Il était comme un enfant. Sidharth et moi nous connaissions depuis longtemps mais c’était le jour où je me sentais spécial. J’ai pu réaliser à quel point les amitiés signifiaient pour lui.” Il divulgue également les détails de leur dernière rencontre. “C’était pour Dance Deewane. Quand il a vu le combo veste et kurta, il était comme si vous me feriez ressembler à un gars de Delhi. Il n’aimait pas le design. Je lui ai expliqué tout le concept avec Shehnaaz dans une tenue desi et tout . Mais quand il a porté la tenue, il a adoré. Je lui ai dit de m’écouter (rires).”