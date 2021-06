Se souvenir de Milkha Singh – Une légende et un poineer qui n’a jamais abandonné

Milkha Singh, l’un des plus grands noms du sport indien et la première superstar de l’athlétisme du pays, est décédé vendredi soir à l’âge de 91 ans après une bataille d’un mois contre Covid-19. Le légendaire athlète indien a survécu à plus de cinq décennies, mais la légende et l’héritage du « Flying Sikh » vivront pour toujours, continuant d’inspirer les jeunes athlètes avec son histoire. Né le 20 novembre 1929 dans une famille sikhe à Govindpura, Milkha est devenu orphelin lors de la partition avant de trouver l’athlétisme dans sa jeunesse, alors qu’il servait dans l’armée, et de réécrire les livres d’histoire du sport pour l’Inde. Il a été trié sur le volet pour une formation complémentaire après avoir terminé sixième dans une course de cross-country qui comptait environ 400 soldats de plus en cours d’exécution, ce qui a donné le coup d’envoi à son impressionnante carrière.

En tant que talent brut, Singh a participé aux Jeux olympiques de 1956 à Melbourne sur 200 m et 400 m, sans réussir à dépasser les manches. Pour Milkha, ce voyage n’était pas seulement une expérience qui valait son pesant d’or, mais un énorme apprentissage qui allait transformer sa jeune carrière. Le sprinteur alors âgé de 27 ans a été tellement impressionné par Charles Jenkins, le médaillé d’or du relais 400m et 4x400m à Melbourne, qu’il est allé le voir et lui a demandé son programme d’entraînement. Jenkins a obligé, et pendant les deux années suivantes, Milkha l’a suivi jusqu’au T. En 1958, son travail acharné et son dévouement ont porté leurs fruits lorsqu’il a établi un record national.

Aux Jeux asiatiques de 1958, Milkha a offert à l’Inde sa première médaille d’athlétisme, remportant l’or sur 200 m et 400 m à Tokyo. Dans la foulée, il a également établi le record d’Asie au 200 m et la victoire était d’autant plus spéciale qu’il a doublé le Pakistanais Abdul Khaliq, qui avait remporté l’or au 100 m avec un nouveau record des Jeux. Milkha a couru le sprint de 200 m en moins de 21,6 secondes pour établir le record.

Avec Milkha remportant l’or du 400 m avec un record asiatique et Khaliq étant le champion du 100 m, la finale du 200 m devait décider qui était l’homme le plus rapide d’Asie. À mi-parcours, Singh et Khaliq étaient au coude à coude. L’Indien était sur la voie intérieure, avec Khaliq à deux voies. Cela allait clairement être un combat jusqu’à la fin. Alors que Milkha dégringolait jusqu’à la ligne d’arrivée avec une traction musculaire dans sa jambe droite, Khaliq a également braqué la bande. 30 minutes d’examen des images sous tous les angles plus tard, les juges ont déclaré que Milkha était la meilleure d’Asie.

Aux Jeux de l’Empire britannique et du Commonwealth la même année, la course victorieuse de Milkha s’est poursuivie alors qu’il remportait l’or au 400 m avec un nouveau record national de 46,6 secondes. Une autre plume dans la casquette du Flying Singh, puisqu’il est devenu le premier Indien à remporter une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth en athlétisme. La victoire a été monumentale puisqu’il a battu le favori Malcolm Spence d’Afrique du Sud en faisant tout son possible pour toute la course. Il est resté longtemps le seul médaillé d’or du CWG pour l’Inde jusqu’à ce que Krishna Poonia remporte les grands honneurs au lancer du disque aux Jeux du Commonwealth de 2010 à New Delhi.

Aux Jeux olympiques de 1960 à Rome, plus riche en expérience et en records à la botte, Milkha a battu son propre record national du 400 m avec une course de 45,8 secondes, mais dans une photo-finish pendant des siècles, il a raté le podium de 0,1 seconde. Après avoir établi un record du monde dans les préliminaires en France et terminé deuxième dans toutes ses courses de 400 m avant la finale, Singh était un favori pour la médaille d’or. Dans l’épreuve finale, il s’élança fort mais fut remis en état par le peloton et termina à la quatrième place, une décision qui nécessitait une photo-finish.

Des années plus tard, Milkha considérera la finale du 400 m aux Jeux olympiques de Rome comme un moment tragique de sa carrière sportive. « Comme il s’agissait d’un photo-finish, les annonces ont été retardées. Le suspens était atroce. Je savais quelle était mon erreur fatale : après avoir couru dangereusement vite dans le couloir cinq, j’ai ralenti à 250 mètres. Je n’ai pas pu couvrir le terrain perdu après cela – et cela m’a coûté la course », a-t-il déclaré. « Après la mort de mes parents, c’est mon pire souvenir. J’ai pleuré pendant des jours. »

La miss était déchirante pour Milkha qui avait l’intention de s’éloigner du sport. Cependant, il est revenu et en 1962 a remporté deux médailles aux Jeux asiatiques. Il a vaincu l’étoile montante Makhan Singh, qui l’avait battu pour l’or aux championnats nationaux cette année-là. Milkha continuerait, des années plus tard. « S’il y a une personne que je craignais sur la piste, c’était Makhan. C’était un superbe athlète, qui a apporté le meilleur en moi ». Avec Makhan, Daljit Singh et Jagdish Singh, Milkha a remporté la finale du relais 4x400m pour remporter sa quatrième médaille d’or aux Jeux asiatiques.

Il a représenté l’Inde à trois Jeux olympiques de 1956 à 1964. Il a reçu le Padma Shri, la quatrième plus haute distinction civile de l’Inde, en reconnaissance de ses réalisations sportives. En 2013, la vie de la légende a été immortalisée sur grand écran avec le film ‘Bhaaf Milkha Bhaag’ avec Farhan Akhtar.

