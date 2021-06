À l’approche du 14 juin, les souvenirs du jour tragique où la nation s’est réveillée à la nouvelle du décès de l’acteur décédé Sushant Singh Rajput, reviennent. Mais pour ce que l’acteur était – plein de vie – pendant qu’il vivait, on se souviendra toujours de lui pour le grand artiste qu’il était et l’humble être humain qui était fasciné par les étoiles et au-delà. Personne ne peut nier que l’approche de la vie de Sushant était plus grande que la vie elle-même et cela s’est manifesté dans la façon dont il avait décoré son appartement de Mumbai où il a été tragiquement retrouvé pendu le 14 juin de l’année dernière.

Avant le premier anniversaire de la mort de Sushant, nous avons pensé à offrir à ses fans un aperçu de son espace personnel qui reflétait ses divers intérêts et sa soif de connaissances.

Intitulée Asian Paints Where the Heart is Season 2 Mettant en vedette Sushant Singh Rajput, la vidéo a recueilli des millions de vues depuis sa mise en ligne il y a près de trois ans. Bien que la vidéo donne un aperçu de l’espace personnel du défunt acteur, il est également doux-amer de la voir maintenant car c’est là qu’il a rendu son dernier soupir.

Néanmoins, il y a une autre perspective à cela. C’est l’espace où le self-made Sushant a passé des moments heureux avec ses amis et sa famille et a passé du temps à regarder les étoiles, et c’est ainsi que nous devrions le voir.

Dans la séquence d’ouverture du petit clip, nous entendons Sushant dire: « Je ne sais pas comment devenir une star, et si vous en êtes une, alors comment pouvez-vous même préserver cette célébrité? Alors je ne pense pas à tout ça . Je regarde juste les étoiles. »

Que Sushant aimait la science et l’astronomie est un fait connu, ce qui explique sa fascination pour les corps célestes et donc le télescope de son appartement. Et pas n’importe quel télescope. Il possédait un télescope Meade LX600 qui est considéré comme l’un des télescopes les plus avancés au monde. Il l’a certes utilisé pour regarder « les anneaux de Jupiter et de Saturne ».

Dans la vidéo, SSR présente aux téléspectateurs son salon, où un côté du mur est entièrement orné de photos anciennes. Nous pouvons également voir la voiture de rêve de Sushant, une Maserati, qu’il a toujours voulu posséder. « J’ai toujours voulu être astronaute, puis je me suis persuadé de devenir pilote, puis ingénieur. Et puis j’ai été confus, alors j’ai pensé être un acteur et être tout », a-t-il déclaré dans la vidéo.

Expliquant pourquoi il se sent « chez lui » dans cet espace, on entend Sushant dire : « Cette maison est composée de choses anciennes, cassées et fixes, auxquelles je peux m’identifier complètement car c’est ainsi que ma carrière a également été construite. »

Vers la fin du clip, Sushant a révélé que si Shah Rukh Khan visitait sa maison, il lui ferait regarder son premier film – Kai Po Che !. « Il (SRK) est une grande inspiration. Je lui demanderais donc de regarder mon premier film, puis le deuxième film, puis le reste », a déclaré Sushant.

Regardez la vidéo ici :

La dernière sortie en salles de Sushant Singh Rajout était ‘Chhichhore’ face à Shraddha Kapoor. Son film ‘Dil Bechara’ est sorti à titre posthume sur OTT au milieu de la pandémie.