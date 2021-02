« Je lui en voulais tellement, et j’ai toujours mis le visage dur sur … le visage ‘Je peux tout faire’, j’ai essayé de jouer le jeu, » expliqua-t-elle plus tard à Sawyer. « Mais il savait … Il n’arrêtait pas de me demander: » Tu me détestes, n’est-ce pas? Tu me détestes « , et je mentais et disais » Non « »

La vérité, cependant, était aussi douloureuse que l’expérience elle-même. « Tout en lui m’énervait, lui étant autour de moi, lui parlant avec moi. Tout était agaçant pour moi », a-t-elle partagé.

Cela comprenait ce qu’elle pensait être les excuses guindées qu’il avait présentées sur YouTube. « Je sais qu’il se sentait vraiment mal », a-t-elle ajouté. «Je ne savais tout simplement pas s’il avait compris l’étendue de ce qu’il avait fait. La chose que les hommes ne réalisent pas, quand ils frappent une femme – le visage, le bras cassé, l’œil au beurre noir, ça va guérir. Ce n’est pas le problème. C’est la cicatrice à l’intérieur. Tu ressens un flash en arrière, tu t’en souviens tout le temps. Ça te revient que ça te plaise ou non, et c’est douloureux. «

Finalement, elle a supposé: « Je viens de dire: » Nous ne pouvons pas faire cela. Je ne peux pas continuer à faire cela. « »