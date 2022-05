Se souvenir de la « grande rébellion des hôtesses de l’air »

S’abonner: Podcast Apple | Spotify | Brodeuse | Comment écouter

Avec les mouvements ouvriers actuels chez Amazon, Starbucks et d’autres grands employeurs dans l’actualité, Nell McShane Wulfhart est sur le podcast cette semaine pour discuter de son nouveau livre sur un moment marquant de l’histoire du travail, “The Great Stewardess Rebellion: How Women Launched a Révolution en milieu de travail à 30 000 pieds. Cette révolution a été lancée face à des conditions de travail qui comprenaient des contrats avec des exigences onéreuses sur tous les aspects de la vie d’une femme.

“Les restrictions d’âge et les restrictions de mariage et les restrictions de grossesse – évidemment c’était un gros non-non – elles faisaient partie des contrats depuis de nombreuses années, je pense depuis aussi longtemps que les hôtesses de l’air travaillaient”, dit Wulfhart. «Ces restrictions visaient évidemment à garder la main-d’œuvre aussi jeune que possible, aussi svelte que possible et aussi souple que possible, car lorsque vous ne travaillez que quelques années, vous n’êtes pas tellement investi pour obtenir de meilleurs avantages sociaux ou établir un régime de retraite ou se battre pour ses droits.

James Kirchick visite le podcast pour discuter de son nouveau livre, “Secret City: The Hidden History of Gay Washington”. L’histoire radicale, depuis l’époque du New Deal jusqu’à la présidence de Bill Clinton, considère le bilan de l’homophobie dans la capitale nationale.