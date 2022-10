Se souvenir de la colline 355 – une bataille oubliée dans une guerre presque oubliée

Le moment de la guerre de Corée qui colle au lieutenant-colonel à la retraite Brian Simons s’est produit au début de la bataille de la cote 355 – une lutte désormais largement oubliée dans une guerre souvent négligée.

Un jeune signaleur attaché au Royal Canadian Regiment, Simons – un nouveau lieutenant à l’époque – se trouvait sur la colline rocheuse d’un avant-poste de bataillon lorsque l’artillerie et les mortiers chinois ont ouvert leur premier barrage assourdissant.

“C’était bruyant”, a déclaré Simons, 92 ans, à CBC News dans une interview depuis son domicile de North Vancouver. “Nous tirions également de l’artillerie et des mortiers, des mitrailleuses, etc.

“Pendant la journée, il y avait beaucoup de bruit, mais quand les mortiers chinois ont atterri, bien sûr, non seulement c’était bruyant, mais certains de nos garçons ont été blessés et tués.”

Sur le chemin du retour vers le quartier général, des obus ont sifflé au-dessus de sa tête et ont pilonné le sommet de la colline, provoquant de grands halètements de terre et de poussière, transformant la colline en un blanc crayeux.

“On aurait dit que tout le sommet de la colline avait explosé”

D’autres soldats, parlant des années après la bataille, ont juré que le bombardement chinois était si intense qu’il a rasé un pied du sommet du sommet.

“On aurait dit que tout le sommet de la colline avait explosé d’un coup”, a déclaré l’ancien caporal Gordon Bennett, qui faisait partie d’une compagnie de soldats qui venait de quitter la colline et de se mettre en réserve derrière les lignes.

Simons a descendu la colline sous le feu et a rencontré un autre jeune officier, tout juste arrivé du Canada, qui attendait une jeep. Ils entamèrent une conversation avant qu’il ne poursuive.

Le lieutenant Brian Simons en Corée près de la colline 355. “Je suppose que vous pourriez dire que nous espérions que nos activités dissuaderaient les Chinois, mais nous ne savions pas combien il y en avait ni ce qu’ils avaient en termes d’armes ou quoi que ce soit d’autre, “, a déclaré Simons. (Brian Simons)

De service au quartier général une demi-heure plus tard, le téléphone a sonné. Simons apprit qu’un mortier avait atterri à l’endroit où il se tenait et que le jeune officier, seulement quelques heures au front, avait été mortellement blessé à la tête.

“C’était bouleversant”, a déclaré Simons.

La bataille de la cote 355 a fait rage les 23 et 24 octobre 1952, il y a 70 ans.

Il a eu lieu à ce que les Sud-Coréens appellent Kowang San, à 40 kilomètres au nord de Séoul. Cela représentait une étape personnelle pour Simons – sa première fois dans un combat majeur.

Les historiens voient la bataille comme un tournant important dans la guerre, qui a contribué à façonner la perception du conflit au fil des décennies.

Pour Simons, l’expérience était bien plus vivante et personnelle que tout ce qu’un texte d’histoire pouvait transmettre.

Nettoyer les bunkers dans le noir

Il a rappelé la tension et l’appréhension au quartier général alors que le bombardement laissait les positions autour de la Compagnie B, 1er Bataillon, Royal Canadian Regiment (RCR) en ruine. Les soldats au sommet de la colline, hébétés et secoués, ont fait face à des vagues de soldats chinois qui ont griffé le sommet et traversé les tranchées de communication.

Les Canadiens, regroupés en petits groupes et pelotons, s’éclipsent – ​​ou, dans certains cas, font le mort – à la tombée de la nuit.

“Je suppose que vous pourriez dire que nous espérions que nos activités dissuaderaient les Chinois, mais nous ne savions pas combien il y en avait ni ce qu’ils avaient en termes d’armes ou quoi que ce soit d’autre”, a déclaré Simons.

Deux autres sociétés du RCR ont contre-attaqué du jour au lendemain – Bennett était parmi elles. Il a rappelé comment l’artillerie canadienne a livré des dessous punitifs aux Chinois, qui n’ont pas eu l’occasion de creuser.

Bennett a commencé à nettoyer les bunkers dans le noir.

“Que ce soit au milieu de la nuit ou au milieu de la journée, cela n’a pas vraiment d’importance”, a-t-il déclaré. “C’est toujours une proposition effrayante et nous ne savions pas exactement à quoi nous attendre, mais nous nous attendions à nous battre et la visibilité n’était pas pire que jamais. Je veux dire, nous pouvions voir où nous allions et pouvions voir notre objectif.

“Nous ne voulions pas commencer à lancer des grenades dans les bunkers parce que nous ne savions pas qui s’y trouvait. C’était peut-être nos gars.”

Le lieutenant Brian Simons dans une tente près de la cote 355. La bataille de ce jour-là s’est avérée être le deuxième engagement le plus meurtrier du Canada de la guerre : 18 tués, 35 blessés et 14 faits prisonniers. (Brian Simons)

Lorsque le soleil s’est levé, Bennett a remarqué des fils partout et a d’abord pensé qu’il s’agissait de lignes téléphoniques endommagées. Beaucoup d’entre eux, a-t-il dit, ont été installés à la hâte dans des pièges qui n’ont pas explosé lorsque les Canadiens ont tiré sur les fils.

La bataille a été la deuxième journée la plus sanglante en Corée pour l’Armée canadienne – 18 tués, 35 blessés et 14 faits prisonniers.

Ce fut un moment décisif dans la guerre, a déclaré un historien.

“La bataille de la cote 355 et octobre 52 ont marqué une nouvelle phase importante.” a déclaré Andrew Burtch du Musée canadien de la guerre.

Les forces chinoises et des Nations Unies ne se perforaient plus les lignes les unes des autres lors d’avancées et de retraits spectaculaires. La guerre s’était installée dans une impasse amère et écrasante, avec les mêmes parcelles de mains commerciales au sol à un coût constant en sang et en vies.

C’est la phase de la guerre dont les gens se souviennent le plus – des batailles futiles, violentes et coûteuses pour des collines sans visage et numérotées.

“Je pense que les Chinois et l’ONU essayaient de se saigner à blanc pendant ce laps de temps pour obtenir le plus d’avantages à la table des négociations”, a déclaré Burtch, faisant référence aux négociations qui ont finalement abouti à un armistice – mais pas de paix finale – entre les deux Corées à l’été 1953.

Un vétéran canadien de la guerre de Corée touche le nom d’un soldat décédé qu’il connaissait alors qu’il visite le Mémorial de la guerre de Corée le 25 avril 2013 à Séoul, en République de Corée. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Burtch a déclaré que la bataille de la cote 355 représentait également un tournant sur le front intérieur – le moment où le public canadien a commencé à se désintéresser de la campagne de Corée.

“Les gens se battaient toujours, étaient blessés, mouraient, étaient faits prisonniers, faisaient des prisonniers, dans des endroits comme le 355”, a-t-il dit, “Et alors même que la guerre se poursuivait, les gens chez eux, bien sûr, n’avaient pas vraiment de grande compréhension de la Corée.”

Et cela, a-t-il dit, était l’un des facteurs qui ont contribué à la rapidité avec laquelle la Corée a disparu de la conscience publique. D’autres facteurs comprenaient la guerre froide en cours en Europe et la fatigue générale de la guerre.

Les soldats qui ont survécu à la Corée sont rentrés chez eux sans défilés et peu reconnus, contrairement aux troupes des Première et Seconde Guerres mondiales.

Et pendant des années, ils ont dû combattre la stigmatisation d’être les hommes et les femmes d’une guerre oubliée.