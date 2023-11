Se servir un verre de vin après le travail vous aidera à mieux dormir… mais UNIQUEMENT si vous avez déjà bu un café, disent les scientifiques

Par Victoria Allen, rédactrice scientifique du Daily Mail





Le café et le vin peuvent vous aider à vous sentir moins privé de sommeil que si vous buviez l’un ou l’autre seul

C’est l’excuse parfaite pour savourer une tasse de café en journée et un verre de vin en soirée – les deux ensemble pourraient vous aider à vous sentir moins privé de sommeil que si vous preniez l’un ou l’autre seul.

Il est bien connu que le café pendant la journée peut rendre plus difficile l’endormissement la nuit.

Mais une étude suggère que boire une boisson alcoolisée avant de se coucher pourrait aider à dormir plus longtemps, compensant ainsi certains effets de la caféine.

Pendant ce temps, une boisson du soir peut entraîner un sommeil de mauvaise qualité, mais le café pourrait faciliter la gestion de ce problème en stimulant la vigilance.

La meilleure nuit de sommeil sera toujours obtenue en évitant à la fois le café et l’alcool.

Mais, pour ceux qui ne peuvent pas résister, la nouvelle recherche suggère qu’un café en journée et un verre en soirée pourraient s’équilibrer.

Les résultats proviennent d’une étude de six semaines menée auprès de 17 personnes, qui a découvert que chaque petite tasse de café quotidienne, ou une boisson contenant de la caféine similaire, réduisait la durée moyenne de sommeil d’une personne environ 10 minutes par jour – ou une heure par semaine.

Cependant, pour chaque tasse, plus une boisson alcoolisée standard qu’une personne consomme par jour, les résultats suggèrent qu’elle constaterait une réduction de son sommeil d’environ seulement cinq minutes par jour, soit une demi-heure par semaine.

Une boisson alcoolisée, qui a tendance à augmenter la somnolence, pourrait donc annuler une partie des effets d’un café plus tôt dans la journée.

L’étude a révélé que chaque boisson alcoolisée standard supplémentaire par jour, comme un petit verre de vin ou une demi-pinte de bière, provoquait un sommeil plus agité, sur la base de l’évaluation par les gens de leur qualité de sommeil de zéro à 100.

Mais s’ils consommaient également de la caféine ce jour-là, les gens évaluaient moins mal la qualité de leur sommeil.

Les chercheurs pensent que le café peut aider à masquer la somnolence diurne causée par les effets de l’alcool sur le sommeil.

Frank Song, qui a dirigé l’étude à l’Université de Washington, a déclaré : « Nous voyons des preuves suggérant que les gens boivent du café et de l’alcool dans le but d’« équilibrer » leur sommeil.

«En effet, boire de l’alcool après le café peut vous aider à vous endormir plus facilement, et le café peut rendre les gens moins somnolents s’ils boivent de l’alcool plus tard dans la journée.»

“Cependant, ils doivent être conscients qu’ils ont probablement encore un sommeil de moins bonne qualité, et qu’il est préférable d’éviter globalement l’alcool et la caféine.”

L’étude, publiée dans la revue PLOS One, a examiné les traders financiers comme exemple de personnes occupées et travaillant qui dépendent souvent à la fois de la caféine et de l’alcool.

Chaque jour, pendant six semaines, les volontaires masculins ont répondu à une enquête quotidienne comprenant combien de temps et combien de temps ils avaient dormi.

L’effet apparemment positif de l’alcool en tant que sédatif, qui provoque la somnolence, est que les gens perdent moins de sommeil après en avoir bu avec de la caféine, plutôt qu’en buvant de la caféine seule.

L’effet le plus négatif est que l’alcool supprime un sommeil paradoxal (REM) important au début de la nuit, ce qui rend le sommeil de moins bonne qualité après un verre.

Mais, bien que les gens aient évalué leur nuit de sommeil trois points plus mal sur une échelle de 100 points après chaque verre d’alcool, cet effet était légèrement réduit pour chaque petite tasse de boisson contenant de la caféine qu’ils buvaient dans la même journée.

La caféine, qui reste dans le corps pendant des heures, pourrait masquer la somnolence ressentie après une mauvaise nuit de sommeil après un dernier verre.

L’étude n’a examiné que la durée et la qualité du sommeil signalées par les personnes, plutôt que d’utiliser des trackers de sommeil, des recherches supplémentaires sont donc nécessaires.

Les chercheurs n’ont pas non plus suivi exactement le moment de la journée où les gens consommaient de la caféine ou de l’alcool.

Mais ils concluent que les résultats peuvent aider à expliquer pourquoi les gens « s’auto-médicamentent » avec de l’alcool et du café pour se sentir moins fatigués.