Se sentir stressé? Vos chiens peuvent le sentir dans votre odeur corporelle

Il est bien connu que les animaux sont sensibles au stress. Et cela est particulièrement vrai pour les chiens. Des chercheurs de l’Université Queen’s de Belfast ont découvert que ces amis à fourrure peuvent en fait sentir le stress dans la sueur et l’haleine des humains. Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont mené une expérience impliquant quatre chiens, nommés Treo, Fingal, Soot et Winnie, et environ 40 personnes. Ils ont demandé aux participants humains d’essayer de résoudre un problème mathématique particulièrement difficile. Le but? Recueillir de petites quantités de leur souffle et de leur sueur avant et après avoir tenté la tâche. Notez que les chercheurs n’ont prélevé le deuxième échantillon que lorsqu’ils ont détecté une augmentation de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque des participants, deux signaux clairs de stress.

Pendant ce temps, Treo, Fingal, Soot et Winnie ont été formés pour identifier des parfums spécifiques à partir d’une sélection d’odeurs. Les scientifiques ont ensuite présenté aux quatre chiens les deux types d’échantillons prélevés sur les participants à l’étude pour voir s’ils pouvaient les distinguer en les reniflant. Verdict : ils ont tous été capables d’identifier correctement les échantillons prélevés sur chaque volontaire après l’exercice de maths, alors qu’ils n’en avaient jamais rencontrés auparavant.

Pour Clara Wilson, étudiante au doctorat à l’École de psychologie de Queen’s, qui a dirigé l’étude, ces résultats montrent à quel point les chiens peuvent ressentir notre stress. “La recherche met en évidence que les chiens n’ont pas besoin d’indices visuels ou audio pour capter le stress humain. Il s’agit de la première étude de ce type et elle fournit des preuves que les chiens peuvent sentir le stress de la respiration et de la sueur seules, ce qui pourrait être utile lors de la formation de chiens d’assistance et de chiens de thérapie », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

L’incroyable sens de l’odorat des chiens fait l’objet de nombreuses recherches scientifiques. Et pour cause, puisque cet animal est capable de reconnaître certaines maladies qui dégagent des odeurs indétectables pour l’homme. Parmi eux figurent le paludisme, la maladie de Parkinson, le diabète et certaines formes de cancer. En effet, 100% d’efficacité peut être atteinte pour le cancer du sein, comme le rapportait l’Institut Curie en 2017 sur la base des premiers résultats de son étude clinique KDOG. Preuve, s’il en fallait, que le chien est bien le meilleur ami de l’homme.

