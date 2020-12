Le choix de M. Biden pour l’ambassadeur de l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, une diplomate américaine chevronnée avec une vaste expérience en Afrique – et son projet de restaurer ce poste au rang du Cabinet, un autre renversement de la politique de l’administration Trump – ont également envoyé des signaux puissants sur le président. les opinions des élus envers les Nations Unies.

Le président élu a promis d’annuler la décision largement critiquée de M. Trump de se retirer de l’Organisation mondiale de la santé, le bras de santé publique de l’ONU, au milieu de la pandémie de coronavirus. Il s’est engagé à rétablir le financement que M. Trump a mis fin à la Fonds des Nations Unies pour la population , l’un des principaux fournisseurs de services de planification familiale et de reproduction des femmes, une réduction qui faisait partie d’une politique menée par les conservateurs pour pénaliser les groupes qui offrent des conseils en matière d’avortement.

Après quatre ans de dénigrement et de désengagement de l’administration Trump, les Nations Unies espèrent que le président élu Joseph R. Biden Jr. restaurera une grande partie de ce que son prédécesseur a démantelé.

Même des diplomates de rivaux américains comme la Chine ont exprimé en privé l’espoir que Mme Thomas-Greenfield, si elle est confirmée, parlera et négociera avec une voix faisant autorité. L’imprévisibilité de M. Trump, selon certains, a nui à l’efficacité de ses envoyés à l’ONU, Nikki R. Haley et de son successeur, Kelly Craft, dont aucun n’avait une vaste expérience diplomatique.

«Les gens étaient assez épuisés à la perspective de quatre autres années de Trump», a déclaré M. Gowan. «Biden fait face à un monde très difficile, mais une voie très facile pour gagner une certaine bonne volonté politique aux Nations Unies. Biden et son ambassadeur à l’ONU ont juste besoin d’être humains, et ils seront traités comme des héros conquérants.

« La vue d’ensemble est extrêmement encourageante et un énorme soulagement pour de nombreux membres de l’ONU », a déclaré Richard Gowan , un ancien consultant des Nations Unies qui dirige le travail de plaidoyer de l’ONU International Crisis Group , une organisation indépendante qui promeut la résolution pacifique des conflits.

Mme Thomas-Greenfield, en revanche, a passé des décennies au service des affaires étrangères du Département d’État et était son haut responsable des affaires africaines pendant la crise d’Ebola de 2014-2016. Elle a été menacée de mort alors qu’elle voyageait au Rwanda avant le génocide de 1994 et a réussi à s’en sortir, a-t-elle expliqué un jour dans un Conférence TED. Elle a été l’ambassadrice au Libéria de 2008 à 2012 et a été nommée son première citoyenne d’honneur par la première femme présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf.