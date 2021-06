Se sentant justifié, Trump exige que la Chine verse 10 milliards de dollars de réparations mondiales de Covid-19, qualifie Fauci de «science-fiction» – RT USA News

L’ancien président Donald Trump a revendiqué la victoire sur ses détracteurs, affirmant qu’il avait eu raison sur des questions telles que le rôle de la Chine dans la pandémie de Covid-19, et il a réitéré sa demande que le Parti communiste chinois paie des réparations.

Le PCC devrait payer 10 000 milliards de dollars en « réparations globales » pour permettre « le pire événement de l’histoire du monde », Trump a déclaré dans un communiqué publié jeudi. Il s’est également moqué du conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, en déclarant : « Dr. Fauci aime dire qu’il est de la « science » alors qu’en fait, il n’est que de la science-fiction.

Dernière déclaration de Donald Trump. « Le Dr Fauci aime dire qu’il est de la » science « , alors qu’en fait il n’est que de la science-fiction! » Trump appelle la Chine à payer 10 000 milliards de dollars de réparations. pic.twitter.com/YVmgNmUguq – Le premier (@TheFirstonTV) 10 juin 2021

La déclaration fait suite à des rapports suggérant que Covid-19 pourrait avoir fui de l’Institut de virologie de Wuhan – une allégation soutenue par Trump selon laquelle les médias grand public et les plateformes de médias sociaux ont présenté comme une théorie du complot démystifiée jusqu’au mois dernier. Fauci a été mêlé à l’histoire de Wuhan après la publication de ses e-mails du début de l’épidémie de virus, suggérant qu’il a aidé à écraser la théorie des fuites de laboratoire, et le médecin a été accusé par les législateurs républicains d’avoir menti sur le financement des contribuables américains pour la recherche au laboratoire chinois .

« Il est désormais unanime, et on m’a prouvé (une fois de plus) que le rapport initial de l’Organisation mondiale de la santé sur le laboratoire de Wuhan était erroné et doit être refait, cette fois par une enquête vraiment transparente », a-t-il ajouté. a dit Trump. « Nous avions raison au sujet du virus chinois depuis le début, et maintenant le monde entier le voit. »

L’ancien président a ensuite tourné son attention vers Fauci, que les médias ont décrit l’année dernière comme étant attaqué par Trump pour avoir donné des conseils peu pratiques sur les précautions en cas de pandémie. Ironiquement, les e-mails ont montré que Fauci savait en février 2020 que les enfants ont un « taux très bas » de l’infection à Covid-19, et pourtant il a mis en garde contre la réouverture des écoles à l’automne – contre la volonté de Trump.

« Même ici aux États-Unis, les soi-disant experts comme le Dr Fauci se sont trompés sur le laboratoire de Wuhan et le rôle de la Chine tout le temps », a dit Trump. « Pensez simplement à quel point les choses auraient mal tourné si j’avais suivi les conseils du Dr Fauci et n’avais jamais interrompu les voyages en provenance de Chine (et d’autres choses). »

Fauci a déclaré mercredi dans une interview à MSNBC que les critiques croissantes à son égard équivalaient à « attaques contre la science », ajouter, « Si vous essayez de m’attaquer en tant que responsable de la santé publique et scientifique, vous attaquez vraiment non seulement le Dr Anthony Fauci, vous attaquez la science. »

FAUCI : « Si vous essayez de m’attaquer en tant que responsable de la santé publique et scientifique, vous n’attaquez pas seulement le Dr Anthony Fauci, vous attaquez la science. » pic.twitter.com/MwZSv2nxbL – Townhall.com (@townhallcom) 9 juin 2021

Trump semble également se sentir justifié après qu’un rapport de l’inspecteur général publié mercredi a révélé que, contrairement aux médias de l’époque, la police n’avait pas autorisé les manifestants à quitter un parc près de la Maison Blanche afin que le président puisse prendre une photo dans une église voisine. qui avait été incendiée par des émeutiers.

« Cette semaine, j’ai été totalement disculpé par l’inspecteur général dans le dégagement du parc Lafayette, malgré des informations antérieures selon lesquelles cela avait été fait à des fins politiques », a-t-il ajouté. Trump a déclaré dans un communiqué séparé. «Et j’ai été totalement disculpé au Congrès par le témoignage de l’ancien avocat de la Maison Blanche Don McGahn. C’est venu, c’est parti, et c’était un gros rien de burger. »





Trump a également sonné avec une troisième déclaration appelant le président Joe Biden à licencier ses conseillers militaires, les chefs d’état-major interarmées, pour avoir qualifié le changement climatique de plus grande menace pour la sécurité des États-Unis.

« Biden vient de dire que les chefs d’état-major interarmées lui ont dit que le changement climatique est notre plus grande menace », a dit Trump. « Si tel est le cas, et ils l’ont réellement dit, il devrait immédiatement licencier les chefs d’état-major interarmées pour incompétence !





