Se sentant délaissés par l’Écosse, certains habitants des îles Orcades envisagent de rejoindre la Norvège

LONDRES (AP) – Marre d’être ignorés par des politiciens lointains, les responsables des îles Orcades écossaises réfléchissent à une solution radicale: rejoindre la Norvège, le pays scandinave qui les a donnés en dot de mariage royal il y a plus de 550 ans.

Le Conseil des îles Orcades doit débattre mardi des options pour des « modèles alternatifs de gouvernance », notamment en explorant les « connexions nordiques » de l’archipel, qui se trouve à environ 16 kilomètres au nord du continent écossais.

Le chef du Conseil, James Stockan, a déclaré que les îles avaient été abandonnées à la fois par le gouvernement écossais, à 480 kilomètres au sud d’Édimbourg, et par le gouvernement britannique à Londres, encore plus éloignée.

« Dans la rue des Orcades, des gens viennent me dire : ‘Quand allons-nous rembourser la dot, quand allons-nous retourner en Norvège ?’ Il y a une énorme affinité et une énorme relation culturelle profonde là-bas », a déclaré Stockan à la BBC. « C’est exactement le moment d’explorer ce qui est possible. »

Longtemps une région appauvrie dépendante de l’industrie de la pêche imprévisible, les Orcades ont prospéré après la découverte de grandes réserves de pétrole au large dans les années 1960. Les îles, avec une population d’environ 22 000 habitants, ont également une industrie éolienne en plein essor et un secteur touristique en pleine croissance.

Mais Stockan a déclaré que les Orcades reçoivent moins de soutien du gouvernement écossais que les autres communautés insulaires des Shetland ou des Hébrides, et ont désespérément besoin de nouveaux ferries pour maintenir leurs nombreuses îles connectées.

« Chaque fois, nous avons été refusés. On nous a demandé d’attendre, on nous a demandé de faire une autre étude », a-t-il déclaré.

« Nous regardons avec envie les communautés en Norvège », a-t-il ajouté, « où il existe une approche complètement différente des zones reculées et rurales ».

Un rapport accompagnant la motion de Stockan suggère que les Orcades devraient étudier les options, y compris un statut comme les îles Féroé, une dépendance autonome du Danemark située entre l’Écosse et l’Islande.

Une autre option consiste à imiter les dépendances de la Couronne britannique telles que les îles anglo-normandes, qui sont en grande partie des paradis fiscaux autonomes.

Le rapport reconnaît que tout changement constitutionnel est encore loin et nécessiterait probablement une combinaison de pétitions, de référendums et de lois de la part des gouvernements écossais et britannique.

Avec les îles Shetland encore plus au nord, les Orcades étaient sous contrôle norvégien et danois pendant des siècles jusqu’en 1472, date à laquelle les îles ont été prises par la couronne écossaise dans le cadre de la dot de mariage de Marguerite de Danemark au roi Jacques III d’Écosse.

« Dans un endroit où nous avons des maisons vieilles de 5 000 ans dans le paysage, c’est une histoire assez récente pour nous », a déclaré Leslie Burgher, un architecte qui est consul honoraire de Norvège à Orkney.

Burgher a déclaré qu’il existe encore « de solides liens culturels et personnels » entre la Norvège et les Orcades, où un défilé tous les 17 mai marque le jour de la Constitution norvégienne. L’influence nordique est largement évidente, des noms de lieux et des noms personnels à la cathédrale Saint-Magnus, « une fabuleuse pièce d’architecture médiévale » construite à l’époque nordique.

Mais le gouvernement britannique a versé de l’eau froide sur l’idée de laisser les Orcades forger de nouveaux liens avec la Norvège. Le porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak, Max Blain, a déclaré qu’il n’y avait « aucun mécanisme » pour changer le statut des Orcades.

« Fondamentalement, nous sommes plus forts en tant que Royaume-Uni. Nous n’avons pas l’intention de changer cela », a-t-il déclaré.

Jill Lawless, l’Associated Press