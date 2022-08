Se réveiller la nuit pourrait être votre cerveau qui stimule votre mémoire

Des recherches antérieures ont suggéré que la noradrénaline – une hormone qui augmente pendant le stress mais qui vous aide également à rester concentré – est inactive pendant le sommeil. Ainsi, les chercheurs ont été surpris d’en voir des niveaux élevés dans le cerveau des rongeurs endormis.

“Je me souviens encore d’avoir vu les premières traces montrant l’activité cérébrale du système de stress noradrénaline pendant le sommeil. Nous n’en croyions pas nos yeux », déclare Kjaerby. « Tout le monde pensait que le système serait silencieux. Et maintenant, nous avons découvert qu’il contrôle complètement la microarchitecture du sommeil.

Ces niveaux de noradrénaline montent et descendent comme des vagues toutes les 30 secondes pendant le sommeil à mouvements oculaires non rapides (NREM). A chaque “pic”, le cerveau est brièvement éveillé, et à chaque “vallée”, il dort. Typiquement, ces réveils sont si brefs que le sujet endormi ne s’en aperçoit pas. Mais plus la hausse est élevée, plus le réveil est long – et plus le dormeur est susceptible de le remarquer.

Pendant les vallées, ou lorsque la noradrénaline chute, ce que l’on appelle des fuseaux de sommeil se produisent.

“Ce sont de courtes rafales oscillatoires d’activité cérébrale liées à la consolidation de la mémoire”, explique Kjaerby. Parfois, il y a une « vallée profonde », d’une durée de 3 à 5 minutes, entraînant davantage de fuseaux de sommeil. Les souris avec les vallées les plus profondes avaient également les meilleurs souvenirs, ont noté les chercheurs.