Se réveiller comme Rip Van Winkle – Shaw Local

Quelqu’un s’est-il déjà senti comme Rip Van Winkle, le personnage littéraire qui s’est endormi pendant 20 ans et s’est réveillé en constatant que tout autour de lui avait changé ?

J’ai vécu quelque chose comme ça cette semaine.

Une ancienne collègue m’est venue à l’esprit, alors j’ai « googlé » son nom pour voir si je pouvais trouver où elle se trouve maintenant. Je ne l’ai pas vue ni entendu parler d’elle depuis 17 ans, et je me suis toujours demandé où elle était et ce qu’elle faisait.

J’ai travaillé avec elle dans la région de Bloomington-Normal, alors j’ai pensé qu’elle était probablement toujours là.

Il s’avère qu’elle a pris sa retraite et a déménagé dans un autre État.

Ce qui n’a de sens. Elle a 70 ans.

Pourtant, dans mon esprit, elle avait vécu essentiellement la même existence que lorsque je l’avais connue il y a toutes ces années.

Et, ce processus de réflexion s’applique également à d’autres personnes que j’ai connues. Étrange de découvrir que les gens ne sont pas exactement comme vous vous en souvenez il y a 25 ans. Et pourquoi devraient-ils l’être?

Dans mon cas, “s’endormir” a signifié prendre divers médicaments contre l’anxiété et la dépression. Aussi utiles qu’ils puissent être pour le but qui leur est assigné, si l’on n’est pas sur la bonne combinaison, ou si on en prend trop, nos souvenirs et notre perception peuvent être affectés.

Alors que je me suis sevré de bon nombre de mes médicaments et que j’ai suivi des conseils, j’ai remarqué que mon processus de pensée était plus clair. Des souvenirs qui ont été stockés hors de portée, quelque part dans mon cœur et mon cerveau pendant toutes ces années ont heureusement refait surface.

Pour tous ceux qui ont déjà vécu quelque chose de similaire, c’est une belle chose.

Pour commencer à vous rappeler qui vous étiez et qui vous êtes. Et faire l’expérience de qui vous devenez.

Il est important de noter que même si une partie de mon cerveau a été “endormie” dans une certaine mesure, ma vie a également continué. Ces mêmes personnes qui me connaissaient à l’époque seraient sans doute surprises d’apprendre comment ma vie a évolué.

J’ai accompli beaucoup de choses pendant cette période, sortant de ma zone de confort d’une manière que je n’aurais jamais imaginée possible.

Cette chronique hebdomadaire qui réfléchit sur ces expériences communes à l’esprit humain, en est un bon exemple. Expérience pré-maladie Jerrilyn avait peur d’écrire une critique anonyme sur Amazon; elle avait tellement peur d’exprimer son opinion et de risquer d’être repoussée.

Mais peu de temps après avoir commencé un traitement contre la dépression et l’anxiété, j’ai rencontré un nouvel ami et j’ai partagé avec lui mon rêve de toujours d’être écrivain. Il m’a encouragé à postuler pour The Write Team dans le journal The Times, et j’ai été accepté. C’était en 2005. J’ai enchaîné avec un deuxième tour en 2006.

En quelques années, j’ai été rédacteur au Times, où j’ai travaillé pendant près de neuf ans, apprenant à dépasser une vie d’inconfort à approcher des étrangers et (haleter !) à leur parler. Pendant ce temps, j’ai écrit des nouvelles et des articles de fond sur diverses questions.

En passant, j’ai parfois été «réprimé» sous la forme de commentaires sur mon travail sur les réseaux sociaux. Ça piquait, mais j’ai continué. Une grande partie de ma capacité à le faire a été nourrie par l’encouragement et le soutien de mes collègues et lecteurs.

J’ai aussi énormément évolué dans d’autres domaines de ma vie, que personne, surtout moi, n’aurait pu prévoir.

J’ai pleuré ce que ma vie aurait pu être, si je n’avais pas été distrait par ce long et sinueux voyage de vivre avec et à travers l’anxiété et la dépression.

Il s’avère que cela n’a pas du tout été une perte de temps. Au contraire, cela a nourri mon âme de l’humilité de vivre au jour le jour, d’instant en instant. Et apprendre à s’abandonner à la grâce et à la puissance extraordinaires du Saint-Esprit qui agit et coule dans ma vie.

Et, maintenant, écrivant sur mes expériences et mes observations de la vie sur cette planète avec le reste d’entre vous, en espérant que d’une manière ou d’une autre, nous pourrons établir une connexion durable grâce à nos expériences partagées mais uniques d’obscurité, d’ignorance et de sommeil prolongé.