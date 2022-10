Se replier : comment minimiser les perturbations liées au changement d’heure

L’heure avancée se termine le 6 novembre et les Canadiens se préparent à moins de lumière le soir pendant l’hiver.

Le changement d’heure semestriel demande aux gens en novembre de reculer leur horloge d’une heure à 1 h du matin, récupérant l’heure de sommeil perdue au début de l’heure avancée en mars.

La plupart des communautés observent le changement d’heure à l’exception du nord-ouest de la Colombie-Britannique, de Creston, de la Colombie-Britannique, du Yukon, de la majeure partie de la Saskatchewan, du sud-est du Labrador, de l’île Southampton, du Nvt. et trois villes du nord de l’Ontario, Pickle Lake, Atikokan et New Osnaburgh.

Bien que les gens perdent une heure de sommeil au printemps, ce qui entraîne des changements d’humeur et une fatigue accrue, les experts pensent également que gagner une heure en novembre peut entraîner des perturbations.

Une étude publiée dans le Journal of Epidemiology en mai 2017 sur les effets de l’heure d’été montre que le changement d’heure augmentait les épisodes dépressifs unipolaires.

Les chercheurs ont analysé 185 419 contacts hospitaliers danois pour une dépression unipolaire au cours de la transition de l’été à l’hiver. Ils ont déterminé que le changement d’heure a provoqué une augmentation de 11 % des épisodes dépressifs unipolaires, qui se sont dissipés en environ 10 semaines.

CONSEILS POUR FAIRE FACE AU CHANGEMENT D’HEURE

Des experts comme Amy Deacon, fondatrice de Toronto Wellness Counselling, se préparent à un automne et un hiver difficiles avec leurs clients.

La pandémie a laissé de nombreuses complications de santé mentale et le retour au bureau épuise les travailleurs. Mais Deacon dit que les gens devraient être patients avec eux-mêmes cette année.

“Nous constatons vraiment que la santé mentale des gens s’est détériorée, ils sont plus sujets à l’anxiété (et) à la dépression”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique samedi. “Nous y entrons un peu plus battus et meurtris.”

Alors que de nombreuses personnes reçoivent un diagnostic officiel de dépression, de trouble affectif saisonnier et d’anxiété, Deacon dit que n’importe qui peut ressentir les effets d’une diminution de la lumière du soleil.

Certains des symptômes comprennent l’irritabilité, la fatigue, la léthargie et une bande passante émotionnelle réduite.

“Ils se sentent juste un peu frits à vrai dire”, a déclaré Deacon.

Pour lutter contre ces sentiments, elle recommande à ses clients de commencer à se préparer avant le changement d’heure, en dormant sept à huit heures chaque nuit, en alimentant leur corps avec des aliments nutritifs et en faisant de l’exercice quotidiennement. Une fois qu’il y a un modèle de comportement, elle dit qu’il est plus facile pour les gens de s’en tenir aux routines pendant les jours sombres difficiles.

Deacon recommande également aux gens de se connecter avec des médecins ou de rechercher une thérapie ou des conseils en ligne avant que des symptômes graves de dépression ne surviennent.

«Je veux que les gens prennent leur santé mentale au sérieux», a-t-elle déclaré. “Il est beaucoup plus facile de récupérer et de récupérer lorsque nous sommes proactifs que lorsque nous réagissons à une crise.”

Avoir de petits événements ou des plans à anticiper est une technique qu’elle recommande aux clients, car elle remarque que certaines personnes deviennent « insulaires » pendant l’hiver.

“J’encourage vraiment qu’ils fassent des plans et … de savoir qu’ils vont avoir de vraies relations, des connexions dans la vraie vie, cela fait une si grande différence de ne pas se sentir seul”, a déclaré Deacon.

Une autre chose que les gens peuvent faire est la luminothérapie à travers une lampe spéciale qui émule la lumière du soleil. Selon le Centre de toxicomanie et de santé mentale, les appareils solaires peuvent aider les personnes souffrant de dépression.

LE CANADA ARRÊTERA-T-IL L’HEURE D’ÉTAT ?

Les gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada ont le pouvoir de se débarrasser du changement d’heure, un mouvement qui a gagné du terrain ces dernières années.

Plusieurs provinces et États ont des lois sur les contingences, permettant l’abolition de l’heure d’été.

En mars de cette année, le Sénat américain a adopté un projet de loi qui rendrait l’heure d’été permanente, si les États voisins emboîtaient le pas. Cela pourrait déclencher une réaction en chaîne au Canada après que certaines provinces aient adopté des projets de loi citant des mesures similaires.

En 2019, la Colombie-Britannique a adopté un projet de loi visant à rendre l’heure d’été permanente après que 93 % des résidents aient exprimé leur soutien à la proposition. Le projet de loi 2022 de l’Ontario est similaire.

Cependant, les deux provinces n’appliqueront la politique que si les États et provinces voisins sont sur la même longueur d’onde.