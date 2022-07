Se rendre dans les salles d’urgence de l’Okanagan en raison du manque de casques: Interior Health

La popularité des scooters électriques dans l’Okanagan signifie qu’il y a plus de blessures et les autorités exhortent les conducteurs à suivre les règles.

Kelowna et Vernon sont les plaques tournantes de l’activité des scooters électriques, car les deux villes ont des projets pilotes en cours.

Avec l’été qui bat son plein, de nombreuses personnes profitent de ces moyens de transport alternatifs à faible émission de carbone.

Comme ce nouveau mode de transport partage la route avec d’autres modes, Interior Health (IH) veut s’assurer que la prévention des blessures demeure une priorité absolue.

Les preuves de 2021 suggèrent une augmentation du nombre de blessures liées à la trottinette par rapport aux cinq années précédentes. Les tranches d’âge les plus touchées étaient les jeunes entre 20 et 40 ans, et les types de blessures les plus courants étaient les fractures des membres supérieurs et les plaies ouvertes à la tête et au cou. Plus de 90 % des personnes blessées ne portaient pas de casque au moment de la blessure.

« La sécurité routière est l’affaire de tous », a déclaré le Dr Silvina Mema, médecin-hygiéniste de l’IH. « Il est important que chacun joue son rôle pour prévenir les blessures liées au transport et les impacts associés vécus dans nos communautés. Il y a des coûts de soins de santé importants ainsi que des impacts personnels pour les personnes qui subissent des blessures graves.

Il est rappelé à toute personne qui utilise un e-scooter privé ou partagé de garder la sécurité à l’esprit et de suivre les spécifications du fournisseur d’e-scooter, telles que :

· Porter un casque

· Ne transportez pas de passagers (par exemple, doubler)

· Ne roulez jamais sous l’influence de drogues ou d’alcool

· Si vous êtes un cycliste moins expérimenté, commencez lentement et dans les zones à faible trafic

· Roulez à une vitesse sécuritaire et dans des zones désignées telles que des voies protégées et des rues calmes

· N’oubliez pas que vous devez avoir 16 ans ou plus pour conduire un scooter électrique en Colombie-Britannique (les opérateurs basés à Kelowna exigent actuellement que vous ayez 18 ans ou plus)

· Connaissez les règles – familiarisez-vous avec les endroits où vous pouvez et ne pouvez pas rouler

· Assurez-vous que votre e-scooter est équipé d’un système de freinage et de dispositifs de sécurité supplémentaires, y compris une sonnette, des lumières et des réflecteurs

Ces conseils s’appliquent également à d’autres types de déplacements actifs, comme le vélo, la planche à roulettes, les trottinettes non électriques et le patin à roulettes/blading.

IH soutient les modes de transport alternatifs et continuera de s’associer aux communautés pour surveiller les impacts liés à la santé.

