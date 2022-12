Se rendre dans les bois avec les ‘Tree Tippers’ du Maine

Les travailleurs migrants sont de plus en plus préoccupés par les bas salaires, les logements insalubres, les conditions de travail abusives et le manque d’accès aux soins de santé et à l’éducation. Des organisations à but non lucratif comme Mano en Mano et le Maine Farmer and Rancher Stress Assistance Network fournissent un soutien aux travailleurs saisonniers, y compris ceux employés par l’industrie des couronnes.

Cette année, des organisations à but non lucratif locales ont collaboré avec des agriculteurs pour rassembler des vêtements chauds, des couvertures et des fournitures pour les travailleurs des couronnes qui ne sont souvent pas préparés au froid de la Nouvelle-Angleterre en novembre et décembre. Des monticules de biens donnés se sont accumulés sur les sites de dépôt – suffisamment pour que Bo Dennis, un horticulteur et organisateur, ait emprunté une remorque à bétail propre pour tout transporter au bureau de Mano en Mano à Milbridge.