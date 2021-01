Se réchauffer: tout en insistant sur le fait qu’Antifa n’a rien à voir avec l’émeute du Capitole, le NYT admet enfin qu’il s’agit d’un «  mouvement  »

Après des mois de fervents dénégations et d’émeutes, Antifa n’est plus considéré comme une simple idéologie par un média de l’establishment américain, qui l’a gradué en «un collectif vaguement organisé d’activistes antifascistes».

« Il n’y a aucune preuve que les militants d’Antifa ont pris d’assaut le Capitole», A affirmé mercredi le New York Times, accusant«l’extrême droite » pour la fabrication « affirmations fausses selon lesquelles des militants antifascistes se sont infiltrés dans les manifestations. »

Il n’y a aucune preuve que le mouvement antifa – un collectif faiblement organisé d’activistes antifascistes – a pris d’assaut le Capitole mercredi. https://t.co/YD3PlqDlGI pic.twitter.com/Gru5XbBtP5 – Le New York Times (@nytimes) 7 janvier 2021

Alors que certains sur le terrain ne seraient pas d’accord, le fait que le New York Times se réfère même à Antifa comme un groupe semi-organisé est une divergence par rapport à sa couverture précédente, qui la décrivait comme « un mouvement ou une idéologie»Plutôt qu’une véritable organisation. Le point de vente a même soutenu que c’était « impossible»Pour savoir combien de membres d’Antifa existaient en raison de sa structure organisationnelle en forme de cellule.

Le NYT essayait de « discréditer»Une affirmation de longue date selon laquelle les partisans d’Antifa se déguisaient en partisans de Trump et commettaient des actes de violence gratuits afin de donner une mauvaise image des conservateurs – dans ce cas, lors des émeutes du Capitole de mercredi, qui sont devenues sanglantes et ont fait quatre morts, dont une femme abattue par police.

Cependant, le provocateur conservateur (et parfois victime d’Antifa) Andy Ngo était en fait d’accord avec le point de vente pour une fois, affirmant que les manifestants filmés en train de gronder le Capitole ne semblaient pas être « des gens antifa vêtus de tenues Trump ou de costumes Trump. »

Aussi sur rt.com L’émeute du Capitole marque la fin de Trump avec les républicains. Mais il est toujours un héros pour beaucoup, alors pourquoi ne pas créer sa propre fête?

Le «papier de référence» est régulièrement descendu du côté d’Antifa dans le passé, notant que « partisans»(Sinon les membres) considéraient la violence de rue qui est devenue une caractéristique du groupe comme simplement au service d’un bien plus grand. Selon le groupe, les idées de droite ne doivent pas être présentées au grand public, de peur qu’un individu non affilié ne tombe dans le sens du «ciblage des personnes marginalisées. » Le journal a admis que le doxxing et la confrontation violente faisaient partie intégrante de «l’idéologie» d’Antifa, tout en argumentant en faveur de telles «frappes préventives» contre la soi-disant droite alternative.

Même le directeur du FBI, Christopher Wray, a salué du bout des lèvres l’idée qu’Antifa n’était pas un groupe organisé en septembre, essayant de plaire à la fois au président Donald Trump et à ses détracteurs en convenant que s’il n’y avait pas de membre d’Antifa, l’idéologie supposée du groupe était une « chose réelle » et cela « anarchistes violents » pourrait « s’identifier»Avec Antifa.

Pas plus tard qu’en septembre, le NYT affirmait toujours qu’Antifa était « pas une organisation avec un leader, une structure définie ou des rôles de membres.« Au lieu de cela, c’était »un mouvement libre de militants dont les adeptes partagent certaines philosophies et tactiques. » Toutes les allégations de membres d’Antifa combattant aux côtés de Black Lives Matter ont été déclarées théories de conspiration délirantes alimentées par un président « irresponsable ».

Aussi sur rt.com Le FBI sollicite des « conseils » sur les instigateurs de la violence au Capitole, est bombardé de photos de membres du GOP, appelle à enquêter sur Antifa et les flics

Trump a longtemps cherché à faire étiqueter Antifa comme une organisation terroriste, en particulier alors que la violence faisait rage dans les villes du pays à la suite de la mort de l’homme noir de Minneapolis George Floyd aux mains de la police. L’ancien procureur général William Barr a affirmé en juin que son ministère de la Justice avait des preuves qu’Antifa et ses alliés idéologiques avaient été «impliqué dans l’incitation et la participation à l’activité violente»Qui a suivi la mort de Floyd.

Cependant, même Barr a insisté sur le fait qu’Antifa était « un groupe très peu organisé, « Même en reconnaissant qu’il y avait »clairement un haut degré d’organisation»Et ce qui semblait être un financement sérieux.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!