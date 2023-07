«Se rapprocher du seuil du conflit nucléaire»: la Corée du Nord menace les États-Unis à propos d’avions et de sous-marins

La Corée du Nord a menacé d’abattre des avions américains.

Il revendique des intrusions dans l’espace aérien américain.

Le pays s’est également opposé à la visite d’un sous-marin nucléaire américain en Corée du Sud.

La Corée du Nord a menacé lundi d’abattre tout avion espion américain violant son espace aérien et a condamné le projet de Washington de déployer un sous-marin lance-missiles près de la péninsule coréenne.

Un porte-parole du ministère de la Défense nationale du Nord a déclaré que les États-Unis avaient « intensifié leurs activités d’espionnage au-delà du niveau du temps de guerre », avec des vols « provocateurs » effectués par des avions espions américains pendant huit jours consécutifs ce mois-ci, et un avion de reconnaissance pénétrant dans son espace aérien au-dessus du Mer de l’Est « plusieurs fois ».

« Il n’y a aucune garantie qu’un accident aussi choquant que l’abattage de l’avion de reconnaissance stratégique de l’US Air Force ne se produise pas en mer orientale de Corée », a déclaré le porte-parole dans un communiqué publié par l’agence officielle coréenne Central News Agency.

Le porte-parole a cité des incidents passés lorsque Pyongyang a abattu un avion américain et a averti que les États-Unis paieraient pour leur espionnage aérien « frénétiquement mis en scène ».

La déclaration a également critiqué le déploiement prévu d’actifs nucléaires stratégiques américains dans la péninsule coréenne comme « le chantage nucléaire le plus non déguisé » à la Corée du Nord, affirmant qu’il constituait une grave menace pour la sécurité régionale et mondiale.

LIRE | La Corée du Nord affirme que le lancement d’un satellite vise à surveiller les « actes militaires dangereux des États-Unis »

Il a lu:

La situation actuelle prouve clairement que la situation de la péninsule coréenne se rapproche du seuil d’un conflit nucléaire en raison de l’action militaire provocatrice des États-Unis.

Washington a déclaré en avril qu’il enverrait un sous-marin balistique doté d’armes nucléaires pour effectuer la première visite dans un port sud-coréen depuis des décennies, sans préciser le moment.

La Corée du Nord a procédé cette année à plusieurs lancements pour briser les sanctions, notamment en testant ses missiles balistiques intercontinentaux les plus puissants et en mai, en tentant de mettre en orbite un satellite espion militaire.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a intensifié la coopération en matière de défense avec Washington en réponse, organisant des exercices militaires conjoints avec des jets furtifs avancés et des actifs stratégiques américains de premier plan.

Yoon doit assister à un sommet de l’OTAN en Lituanie cette semaine, cherchant à renforcer la coopération avec les membres de l’OTAN sur les menaces nucléaires et de missiles croissantes de la Corée du Nord, a déclaré son bureau.